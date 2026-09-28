OpenAI lanza GPT-6 Sol y Luna

OpenAI lanzó sus nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, que llegan con algunas de las mejoras lanzadas con su modelo insignia Astra, pero añadiendo más eficiencia y costes más bajos.

La compañía liderada por Sam Altman presentó GPT-6 Astra a principios de septiembre como su modelo de seguridad más capaz y con más restricciones hasta la fecha, además de avanzar a la inteligencia artificial general (AGI).

Unas semanas después, la compañía de IA ha vuelto a lanzar nuevos modelos, GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, pensados para impulsar el trabajo a diferentes escalas, ritmos y presupuestos. Concretamente, aunque Astra ofrece capacidad para los proyectos más exigentes, los nuevos modelos Sol y Luna ayudan a distribuir los beneficios de dicha inteligencia al impulsar la eficiencia en costos.

Como ha explicado OpenAI en un comunicado en su web, esto se debe a que los modelos Sol y Luna han sido entrenados con métodos similares a los de GPT-6 Astra, por lo que integran el rendimiento de este modelo insignia en cuanto al trabajo profesional, veracidad, codificación, uso de computadoras y alineación a modelos más rápidos y económicos.

Al mismo tiempo, destacan por “liderar la relación costo-inteligencia”, al combinar estas altas capacidades con una infraestructura que las implementa de manera eficiente a gran escala. Así, OpenAI ha hecho referencia a mejoras en el almacenamiento en caché y la inferencia, lo que les permite ofrecer estos modelos a menor coste. Como resultado, la compañía ha asegurado que ha conseguido reducir los precios de la API de Sol y Luna en un 50%, en comparación con sus precios promocionales de GPT-5.6.

En cuanto a sus capacidades, Gpt-6 Sol es capaz de ejecutar tareas de trabajo difíciles con límites de uso más altos, ofreciendo mayor inteligencia y mejores resultados. Prueba de ello es que, según sus resultados en la prueba de flujos de trabajos empresariales AutomationBench, supera a otros modelos del sector como Claude Opus 5 de Anthropic, con un coste por tarea de tan solo el 9 por ciento en comparación. Asimismo, en el mismo ‘benchmark’ GPT-6 Luna mejora a su predecesor en 5.4 puntos porcentuales con un coste por tarea un 58 por ciento menor.

Lo mismo ocurre en tareas relacionadas con la gestión de agentes de IA para flujos de trabajo profesionales. En la prueba Agents Last Exam, OpenAI aseguró que GPT-6 Sol obtiene una puntuación de hasta el 56.4% superior a la puntuación más alta de Claude Opus 5. A ello se le suma que lo hace con un coste por tarea un 60% menor.

OpenAI ha afirmado igualmente que los nuevos modelos han mejorado en cuanto a la veracidad de sus resultados. En concreto, ha indicado que GPT-6 Sol comete la mitad de los errores que su predecesor, “acercándose a la fiabilidad de Astra”. Por su parte, GPT-6 Luna también ha implementado mejoras en este aspecto prácticamente igualando a la versión Sol. Siguiendo esta línea, en cuanto a la alineación, los nuevos modelos Sol y Luna también integran el trabajo ya empleado en Astra, que es su modelo “más alineado hasta la fecha”. Por tanto, estos modelos de menor coste también han incorporado mejoras, incluyendo menores tasas de afirmaciones engañosas sobre su trabajo de codificación.

Con todo, GPT-6 Sol y GPT-6 Luna ya están disponibles en la API, ChatGPT Work y Codex para todos los usuarios suscritos a las versiones Plus, Pro Business, Enterprise y Edu. Igualmente, los usuarios que utilicen las versiones gratuitas y Go podrán acceder a GPT-6 Luna en la aplicación de escritorio.