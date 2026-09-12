Ópera de Sídney llega a Guanajuato

La prestigiosa compañía australiana Bangarra Dance Theatre, galardonada con el León de Oro a la Trayectoria en Danza y múltiples premios Helpmann, llega al 54 FIC con el montaje internacional FuturesPast, el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas y el domingo 4 a las 12:00 horas, en el Auditorio del Estado.

Esta obra de 65 minutos de duración, creada bajo la dirección artística de Frances Rings, destaca como uno de los sucesos dancísticos imperdibles del Festival Internacional Cervantino.

La presencia del conjunto oceánico en territorio guanajuatense representa una oportunidad extraordinaria para disfrutar un arte escénico de alcance internacional, concebido desde las entrañas de una de las culturas vivas más antiguas del planeta.

Aclamada por la crítica mundial y calificada por The New York Times como “una compañía de danza moderna como ninguna otra”, Bangarra Dance Theatre combina la danza-teatro contemporánea con música, poesía y diseño visual. El medio especializado Australian Stage también ha elogiado su propuesta al catalogarla como “el mejor tipo de espectáculo contemporáneo integrado que se puede encontrar”.

Gran acierto

La crítica de artes escénicas Rosario Manzanos reflexiona sobre la llegada de Bangarra Dance Theatre a México a través del FIC como uno de los grandes aciertos no solo artísticos sino también por el mensaje de identidad cultural. “Es de aplaudirse este estreno en Guanajuato. Tal vez logre sensibilizarnos a manera de espejo sobre lo que un grupo de danza, creado por aborígenes y que se presenta en las más importantes capitales del mundo, tiene que decir sobre el mundo actual” considera.

“Tampoco se puede evitar el entusiasmo por conocer a Frances Rings, coreógrafa del grupo y co productora y directora ejecutiva, quien, en un profundo sentido de lo que es importante, ha optado por presentar el pasado, presente y futuro de las sociedades nativas y su profunda resiliencia forjada desde hace más de 65 mil años. Por ello es un hito, vamos, un regalo el que Bangarra Dance Theatre de Australia visite México con ‘FuturesPast’, un estreno que se relaciona con muchos de los aspectos que la sociedad occidental ha negado o no quiere asumir”, añade.

Inicios

Desde su fundación en 1989, la agrupación ha forjado un lenguaje propio que traduce las tradiciones, ceremonias y cosmogonías de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en potentes metáforas escénicas.

A través de esta trilogía, la obra propone un recorrido de profunda carga emocional sobre la devastación que supuso el dominio británico, la ocupación de tierras ancestrales y la posterior imposición cultural.

El discurso centrado en la resiliencia celebra el espíritu de supervivencia de una comunidad cuya conexión con la naturaleza permanece firme tras miles de años.

El primer acto, “El viejo mundo”, evoca la relación armónica entre la humanidad, la tierra, el cielo y las aguas: un equilibrio sustentable que perduró intacto durante 65 mil años. Por su parte, el segundo acto, “El pueblo”, retrata la irrupción de las embarcaciones coloniales, el despojo territorial, la separación de familias y los complejos procesos de asimilación forzada.

Finalmente, “El campo” se despliega como un espacio de reencuentro y sanación con el medio ambiente, donde el deber de cuidar el entorno se transforma en una herencia viva de esperanza para las generaciones futuras.

La visita de este ensamble a México adquiere una resonancia especial al tender un puente de sensibilización sobre problemáticas comunes a las Primeras Naciones de todo el mundo.

El montaje invita al espectador a reflexionar en torno a los impactos del despojo histórico y a cuestionar los sesgos de la sociedad occidental frente a las culturas originarias.

En un mundo hiperconectado pero a menudo aislado de la memoria ancestral, Bangarra Dance Theatre contrapone la belleza plástica con la denuncia social para demostrar cómo la preservación del patrimonio indígena enriquece la diversidad de la sociedad global.