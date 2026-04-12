Ópera y cumbia en el Zócalo

¡Nadie lo esperaba! Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules compartirán escenario con el tenor Andrea Bocelli en su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México del próximo 18 de abril.

Lo que ya se perfilaba como un espectáculo distinto a los habituales en esta explanada, se convirtió en una de las noches más esperadas, luego de confirmarse que dos géneros aparentemente opuestos compartirán escenario: la ópera y la cumbia. “¿Cómo sonaría ‘Vivo por ella’ en versión cumbia?”, sugirió la cuenta de Los Ángeles Azules después de que Banco Plata lanzara la pregunta sobre qué artista acompañaría a Bocelli el 18 de abril. La reacción fue inmediata: las redes sociales estallaron.

La institución bancaria lo hizo oficial al revelar el cartel del evento, donde también se confirma la participación de Ximena Sariñana y la Orquesta Sinfónica de Minería. “En Banco Plata estamos felices de compartir una noche única con miles de mexicanos en un lugar tan icónico como el Zócalo. México tiene nuevo banco y quién mejor que el maestro Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules para celebrar el inicio de una nueva era en la banca”, señaló Andrea Vidales, directora de Marketing de Banco Plata.

La combinación ha llamado la atención por lo inusual: ópera, pop y cumbia compartiendo escenario en el mismo evento, en una mezcla que busca romper géneros.