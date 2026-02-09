Ordenan procesar a Livia Brito

Livia Brito fue vinculada a proceso por un magistrado por el delito de falsedades en el agravio del fotógrafo Ernesto Zepeda en el año 2020, en playas de Cancún. “Tras dos años (de arrancar el pleito legal), un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda, y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, expresó el periodista Carlos Jiménez.

Ante ello, la actriz deberá presentarse ante las autoridades para darle seguimiento al proceso en el que la imputan y a su entonces pareja Yosmi Gedler Martínez por su “posible comisión del delito de falsedad ante autoridades”.

Anteriores sentencias

Cabe señalar que La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en 2025 de manera definitiva la sentencia que obliga a Livia a pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo Ernesto Zepeda.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Brito expresó hace meses: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio de amparo que promoví para proteger mi derecho a la privacidad”.

Ahora es un ministro quien cierra el capítulo señalando que la actriz ha mentido y deberá ser vinculada a proceso y reparar el daño al fotógrafo que asciende a un millón 200 mil pesos.