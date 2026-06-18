Organizan con éxito Expo Mercadito

Bajo el título “Raíces que se comparten, cultura que vive”, se llevó a cabo la Expo Mercadito en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, con el propósito de enaltecer la identidad y la cultura de nuestro bello estado. En esta ocasión se dieron cita artesanos y productores de los Altos de Chiapas. A este evento asistieron personalidades de los ámbitos cultural, político y social, quienes apreciaron y adquirieron muchos productos de estos comerciantes