Organizan festival de arte en la Unicach

Del 22 al 27 de octubre se llevará a cabo el Festival Universitario, en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Las jornadas incluirá talleres, exposiciones, presentaciones, charlas y actividades que reunirán el talento y la creatividad de la comunidad universitaria.

Adelantaron que evento brindará un espacio de encuentro, intercambio y celebración de la creación artística.

Cartelera

El primer día habrá una lectura dramatizada de la obra La guerra del Klamm, con alumno de la licenciatura en Teatro. Posteriormente, la presentación de plaquettes del Laboratorio Interdisciplinar, contando con la presencia de la maestra Yolanda Gómez Fuentes y Shingo Kuraoka. Mas tarde serán presentados los proyectos de Comunidad y Memoria, para luego dar paso a un bazar artístico y finalizar con la música del Ensamble Combo Jazz.

Para el día 23 está programada la presentación de la Gaceta de la Facultad de Artes, así como de los trabajos de los estudiantes del Taller de Multimedia, y se contará con la participación del Coro de Metales y el taller Emociones que Crean.

Para el 26 de octubre, la jornada comenzará con los talleres El Análisis del Hecho y Crítica Teatral, con Edwin Sarabia. Después será el turno de los talleres Iluminación y Cinefotografía, con Anette Diep y Juan Pablo Gómez; Fotobordado, con Mariana Elideth; Laboratorio de Improvisación, con Dinora Palma y Ana Ferral, para concluir con las charlas “Trabajo editorial. Los empeños de la revista ‘Artificio’” y “La literatura y las artes en vinculación con los medios impresos y digitales”.

Finalmente, el día 27 se hará entrega de premios como el de Escritura Creativa, el de la Muestra Universitaria de Teatro, el de mural y el de artes, además de la presentación del Coro Universitario y la clausura del festival en la Galería Universitaria Ramiro Jiménez Pozo.