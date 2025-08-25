﻿﻿
SÍGUENOS
GenteCultura

Organizan Festival Maya Chiapaneca

Agosto 25 del 2025
Organizan Festival Maya ChiapanecaEncuentro entre organizadores del Festival Maya Chiapaneca y la presidenta de Rincón Chamula. Cortesía

El Festival Maya Chiapaneca tendrá como sede el municipio de Rincón Chamula San Pedro, por lo que el día viernes la presidenta municipal, María de la Luz Hernández Pérez, y el comité organizador sostuvieron una reunión.

La actividad sirvió para dar detalles de la edición 2025 de este evento cultural que se llevará a cabo en el mes de octubre del presente año.

El encuentro entre Hernández Pérez y los organizadores tuvo lugar en el Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas (Celali), que se encuentra en San Cristóbal de Las Casas.

En la reunión expresaron que este festival, con más de 34 años de historia, celebrará la diversidad lingüística y las raíces milenarias de los pueblos maya y zoques del estado de Chiapas.

Indicaron que los asistentes podrán sumergirse en un vibrante programa de música, danza y tradiciones ancestrales que será organizado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), el Celali y el Ayuntamiento de Rincón Chamula.

El Festival Maya Chiapaneca es un evento único en su tipo, ya que es un espacio creado por los propios artistas, intelectuales y portadores de tradiciones indígenas, que tiene como objetivo visibilizar, difundir y transmitir sus conocimientos ancestrales sobre la forma de vida y la conexión con la madre tierra.

Capacitan a instructores

Por otro lado, informaron que el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas organizó un taller de dibujo dirigido a instructores de las casas de cultura de la región tseltal, con el propósito de fortalecer las estrategias de enseñanza del arte para niñas y niños.

La actividad fue impartida por Erick Hernández Pérez y constó de tres sesiones. Destacan que se brindó un espacio para que los participantes pudieran aprender de otros artistas, compartir experiencias creativas y expresarse de forma artística.

﻿