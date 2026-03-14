Sin duda, Oriana Marzoli se ha convertido en uno de los personajes que más controversia ha generado en la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo. Además de llamar la atención por su figura, la creadora de contenido —venezolana con acento español— ha provocado tensiones dentro de la casa por su tono de voz y sus constantes enfrentamientos con participantes como Sergio Mayer y Laura Zapata.

¿Quién es ella?

La creadora de contenido nació el 13 de marzo de 1992 en Caracas, Venezuela, así que tiene 33 años de edad. Sin embargo, desde pequeña se mudo a España y ahí es donde actualmente reside. Pero también tiene ascendencia italiana de parte de su abuelo, así que su nacionalidad es venezolana e italiana.

Fue en ese país donde comenzó en la televisión y se dio a conocer en el programa Mujeres y hombres y viceversa, espacio que marcó su salto a la fama. A partir de ahí construyó una amplia trayectoria en realities internacionales. Su proyección internacional comenzó en España, participando en programas de Telecinco y Cuatro, donde se consolidó como colaboradora habitual y rostro recurrente en debates televisivos.

Más tarde amplió su carrera en Chile, figurando en espacios de Mega y Canal 13, donde volvió a generar titulares por sus enfrentamientos y romances mediáticos. Italia también se convirtió en un mercado clave, especialmente en Canale 5, donde participó en realities de gran audiencia que reforzaron su imagen de figura intensa y sin filtros. Además, ha tenido apariciones en televisión peruana, ampliando aún más su presencia internacional.

Presencia en redes

Más allá de la pantalla, Oriana ha sabido capitalizar su fama en redes sociales, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. Aunque ha aparecido en más de diez programas de telerrealidad, está debutando en La casa de los famosos, donde parece acumular polémicas desde el día uno.

En el plano personal, la vida sentimental de Oriana ha sido tan mediática como su trayectoria profesional. Sus romances con compañeros de realities y figuras públicas han ocupado portadas y a menudo ha hablado de las dificultades de mantener una relación estable bajo el escrutinio de la opinión pública.

Aunque inició estudios de Derecho tras terminar el instituto, decidió abandonar la carrera para dedicarse por completo al mundo del espectáculo. Con el paso de los años también ha desarrollado su faceta como influencer y creadora de contenido en redes sociales.