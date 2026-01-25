Orquesta Sinfónica anuncia conciertos

La Orquesta Sinfónica de Chiapas (OSCH) dio a conocer por medio de sus redes sociales el calendario de actividades de su primera temporada de conciertos del 2026.

En esta ocasión, la agrupación dependiente del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas se presentará en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, el teatro Francisco I. Madero y el centro cultural Jaime Sabines.

Calendario

Las presentaciones comenzarán el 30 de enero en el auditorio del centro cultural Jaime Sabines, cuya programación incluirá música de cámara y la celebración del Día Internacional de la Viola, con la participación de los músicos de esta sección de la orquesta.

El 12 de febrero llegarán al Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, donde presentarán obras de F. Mendelssonh, con “Mar en calma y próspero viaje”; J. Gurría-Cardenas, “Aurora borealis”, y W. A. Mozart, “Sinfonía n.º 29 en la mayor”.

Para el día 26, el grupo volverá al Emilio Rabasa, pero con un programa que incluirá música de E. Chabrier, con “Suite pastorale”; J. Offenbach, “Barcarolle”, y Tchaikovsky, “Serenata para cuerdas en do mayor”.

Por tercera ocasión, el 12 de marzo, el mismo teatro de Tuxtla Gutiérrez será sede del cuarto concierto del grupo, el cual presentará obras de E. Mayer, con “Obertura de Fausto”, y M. Bruch, “Kol Nidrej”, al lado del violonchelista Denisse Hernández, para finalizar con “Callirhoë” de Cécile Chaminade.

La OSCH concluirá su primera temporada en el teatro Francisco I. Madero, donde interpretará piezas de E. Mayer, Debussy y C. Saint-Saëns: “Obertura de Fausto”, “Pettite suite” y “Concierto para violín n.º 3 en sí menor”, respectivamente, contando con la participación especial del violinista Félix Alanís.