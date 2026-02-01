Óscar Alvarado perdió la batalla

Se hizo el silencio en la música. Esta semana se confirmó la muerte del cantante Óscar Eduardo Alvarado Galván, conocido como “El Chino del Rancho”, quien fue una de las personas heridas tras un ataque armado en Durango.

El intérprete falleció luego de permanecer diez días hospitalizado a causa de los impactos de bala que sufrió. Según algunas versiones, en un bar se dio un altercado entre el famoso y una persona. Investigaciones preliminares señalan que luego de la riña el sujeto se retiró del lugar, pero regresó armado minutos después.

Al reencontrarse con el cantante, presuntamente disparó en su contra sin mediar palabra. El también acordeonista recibió al menos tres impactos de bala en el área del tórax, heridas que comprometieron órganos vitales. Estas primeras versiones forman parte de la carpeta de investigación y fueron confirmadas por las autoridades estatales. El intérprete permaneció en terapia intensiva durante poco más de una semana.