Óscar Maydon consentirá a sus fans

Con su gira Rico o Muerto, el cantante Óscar Maydon vendrá a Tuxtla Gutiérrez, el sábado 3 de octubre, para presentarse en el Foro Chiapas.

El intérprete llegará a tierras conejas con la intención de entregar una noche inolvidable y hacer un repaso por toda su carrera musical.

¿Quién es Óscar Maydon?

Nacido en Mexicali, el artista tuvo sus inicios en el año 2018. El hito más trascendental de su trayectoria llegó en el año 2020 cuando firmó con Rancho Humilde, lo que le permitió lanzar su álbum debut de estudio GXLE <3. Para 2023, el mexicano ingresó a la lista Billboard Hot 100.

Durante la pandemia de covid-19, el cantante fue consolidando su estilo musical con temas como “De la nació” y colocando su nombre al lado de colegas como Junior H y Natanael Cano.

Actualmente cuenta con cuatro producciones discográficas: GXLE <3 (2022), que sentó las bases de su sonido urbano y tradicional; Distorsión, que incluye varias colaboraciones con figuras como Gabito Ballesteros; Rico o muerto. Vol. 1, lanzado en el 2025, y Música en mi jetski, bajo el sello de Sony Music Latin.

El músico de 26 años de edad mantiene una gira de talla internacional, la cual lo consolida como líder de los corridos tumbados modernos, ofreciendo shows de alta energía, cargados de sus éxitos globales. El tour abarca múltiples recintos, tanto en México como en los Estados Unidos. Para el concierto del estado de Chiapas, el intérprete estará acompañado de Joaquín Medina.

Los interesados en ser parte de esa noche mágica pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Fan Access, en donde han sido lanzadas varias promociones. Los precios de los boletos van desde los 2 mil 603 pesos hasta los 547 pesos en zona general. Algunos incluyen 2 x 1.