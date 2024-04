Óscar Núñez no se queda con nada

En la carrera del actor Óscar Núñez hay especialmente dos personajes con los que el público más lo recuerda: como Óscar Martínez, uno de los empleados en The office, y como Ramón, el camarero/stripper/cura de The proposal (La propuesta).

Ahora que forma parte de la serie Lucky Hank, que se transmite los domingos a las 22:00 horas por el canal AMC y donde interpreta al decano Rose del Railton College, es sincero al comentar que, contrario a lo que sus seguidores pudieran pensar, para él ningún personaje tiene un impacto en su vida, pues, señala, para él se trata solo de un trabajo.

“De ‘Lucky Hank’ no aprendí nada, es solo un personaje, fue una experiencia divertida. No creo haber aprendido nada, amé trabajar con Paul (Lieberstein, creador del show y quien también trabajó en ‘The office’), reconectar con esta gente maravillosa, con Bob (Odenkirk, el protagonista)… Esa experiencia fue genial”, dice en entrevista.

Si acaso, considera que, por ejemplo, con The proposal aprendió a bailar mejor para interpretar a Ramón, pero solo eso. “Sé que los actores dicen que cierto personaje les enseñó algo, pero no sé si están inventando eso. Actuar es una buena experiencia, pero las cosas que te cambian la vida tienen lugar no cuando actúas sino en la vida real, cuando simplemente estás viviendo tu vida, aprendes cosas que son importantes”, asegura. “Cuando estás trabajando es eso, un trabajo, no creo que haya una epifanía, creo que están mintiendo cuando dicen eso. Puedo venir y decir ‘sí, recuerdo estar estudiando para ese personaje y cómo me pegó’, pero de qué estás hablando. Solo es un buen trabajo bien pagado”.

Sin embargo, agradece tener un trabajo con el que había soñado, pues sabe que no todos pueden dedicarse a aquello que les gusta. “Muchas personas están haciendo cosas que no quieren porque tienen que hacerlo por dinero o lo que sea y me siento mal por ello. Ahora, hay muchos sacrificios que haces para tener este trabajo, hubo veces en que estaba quebrado y literalmente tenía 100 dólares en el banco, pero son sacrificios que haces”, relata.

Lucky Hank sigue a Hank Devereaux (Bob Odenkirk), un profesor y presidente del Departamento de Inglés en una universidad de poco presupuesto de Pennsylvania, quien atraviesa la crisis de la mediana edad.

La serie de ocho episodios está basada en la novela Straight man del ganador del Pulitzer Richard Russo.