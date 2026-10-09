Otis lleva su furia al cine

Cuando el huracán Otis azotó a Acapulco en 2023, hubo varias mamás que vivieron preocupación y angustia por sus hijos, una de ellas más, porque su “pequeño” luchaba en altamar comandando un pequeño barco que a cada minuto estaba más cerca de hundirse.

Esa mujer ahora es interpretada por Mónica del Carmen en el filme Contra el huracán, que estrenará el próximo día 23 en Netflix, historia en la que interpreta a la madre del personaje encarnado por Benny Emmanuel.

La fuerza de la naturaleza

Otis fue un fenómeno meteorológico categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson, con vientos de más de 252 kilómetros por hora. El joven, junto con otro más, sobrevivió y su historia la dio a conocer El País, causando interés para un filme. “Soy la mamá del personaje del capitán. Fue un trabajo de análisis de guion, clases de acento y platicamos con los personajes reales, ellos nos hablaron de su mamá”, comenta Del Carmen. “Es una historia familiar, pero metida en la naturaleza potente. Mi personaje está en Acapulco, pero como es complejo recrear todo el huracán, se centra en estos dos medios hermanos y toda su hazaña en altamar”, agrega.

Jorge Michel Grau es el director del filme coprotagonizado por Krystian Ferrer. En el elenco también se encuentran Andrew Leland y Gonzalo Vega Jr.

Escenografía

Para rodarla se ocupó un foro de los Estudios Churubusco donde se montó un estanque de 200 metros cuadrados y dos yates. Se utilizó un sistema de recuperación y posteriormente se destinó al sistema de drenaje y de cisternas del estudio y a parques.

“Es ver la fraternidad en un momento tan difícil como es un huracán, de cómo estos jóvenes se acompañan para poder salir con vida; es rendirle honor a esa lucha”, subraya la actriz.