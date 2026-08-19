Otorgan Pergamino José Luis Castro

La Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas dio a conocer que el próximo 10 de septiembre llevará a cabo la entrega, por cuarta ocasión, del Pergamino José Luis Castro Aguilar.

La presea será otorgada en el marco del 73º aniversario del natalicio del cronista tuxtleco, fallecido el 6 de febrero del 2021. A través de sus redes sociales, la organización puntualizó que esta distinción será para el cronista Magín Iván Flores Chacón, originario de Jiquipilas.

Ceremonia

El evento tendrá lugar en el auditorio del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, ubicado en avenida central Oriente S/N, a unos pasos del parque 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad estará amenizada por el trovador Pedro Fabián, y también se contará con la participación Concepción Ponce Aguilar, Roberto Fuentes Cañizales y Julio Castro García, bajo la moderación de la maestra Sofía Mireles Gavito.

Esta entrega se hace en colaboración con la familia de José Luis Castro Aguilar y la entrada es gratuita.

Perfil

El cronista que será condecorado este 2026, Magín Iván Flores, además de escritor, es maestro de escuelas Telesecundarias del estado de Chiapas y cronista certificado de la Academia Chiapaneca de la Crónica.

En diversas entrevistas ha manifestado que desde muy pequeño sintió atracción por las letras, y compartió que fue un lector asiduo a los cómics que se vendían en diversos puestos de revistas. Ese hobby fue despertando en él la necesidad de plasmar sus pensamientos, por lo que muchos años después comenzó escribir sus propias historias.

El académico y cronista es autor de libros como Enfoque monográfico: Jiquipilas en el tiempo. Historia, costumbres y tradiciones; Amor entre balas; Crónicas de un ropa caliente; Oralidad y crónica; La marimba ropa caliente; Los zoques, cultura madre de nuestra identidad y Bella, una croninovela de amor eterno.

Magín Flores usó sus redes sociales para expresar: “Agradezco a la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, A. C., y a la familia Castro García, mi más profunda gratitud por la deferencia de honrarme con el Pergamino José Luis Castro Aguilar”.