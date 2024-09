Otorgan premio a Reanaud Longchamps

El escritor canadiense Reanaud Longchamps. Cortesía

Por hacer el retrato de un instante en la historia continua del amor de una pareja en la incertidumbre y el caos de la realidad común, el poemario Positifs traducido por Silvia Pratt, editado por Mantis Editores y Écrits des Forges, del escritor canadiense Reanaud Longchamps obtuvo el Premio de Poesía Jaime Sabines/Gatien Lapointe 2024.

Los miembros del jurado Silvia Pratt, Luis Armenta Malpica y Laura González Durán, tras intercambiar puntos de vista sobre la notable calidad literaria de los candidatos seleccionados, consideraron que este libro de poemas lo mismo que su relación con el espacio y el tiempo alcanzan niveles cuánticos conservando siempre la voz poética que le es característica. Señalaron que Positifs hace un recorrido planetario en el que coinciden musicalidad y conciencia.

Nacido en 1952 en Saint-Éphrem-de-Beauce y residente en Saint-Georges desde 2017, es un prolífico escritor que abarca múltiples géneros literarios. A lo largo de más de 50 años de carrera, ha publicado numerosos poemarios, novelas y ensayos, explorando temas que van desde la naturaleza humana hasta el misterio de la existencia.

Longchamps es reconocido por ciclos poéticos como “Décimations”, “Comuniones” y “Visiones”, donde examina el caos en la naturaleza humana y la realidad a través de una prosa intensamente reflexiva. Su trabajo también incluye ensayos como The Dream of Reality/The Reality of Dreams, donde fusiona poesía, filosofía y ciencia para explorar el misterio de la existencia.

Escritor multifacético

En un escritor multifacético cuya obra profundiza en la intersección entre la poesía, la filosofía y la ciencia, explorando los grandes enigmas de la vida y la existencia humana a través de una lente poética única.

El Premio de Poesía Jaime Sabines/Gatien Lapointe 2024, tiene como misión fortalecer y enriquecer las relaciones literarias bilaterales, a través del Seminario de Cultura Mexicana y el Festival Internacional de Poesía, quienes en 2003 acordaron crear y gestionar conjuntamente un premio anual de poesía, denominado Premio de Poesía Jaime Sabines/Gatien Lapointe 2024.

De acuerdo con lo establecido desde su origen, el premio se entrega un año a un poeta mexicano y el siguiente a un poeta quebequense. El galardón es entregado a escritores cuya obra se encuentre traducida del español al francés y viceversa, el premio consta de 100 mil pesos que le son otorgados en conjunto por las instituciones mexicanas y canadienses, Seminario de Cultura Mexicana y Festival Internacional de Poesía Trois-Riviéres (FIP), de Québec.

El año pasado la ganadora fue la mexicana Silvia Eugenia Castillero. En 2022 el ganador fue Stéphane Despatie; en 2021, Jorge Humberto Chavez, en 2020 Paul Chamberland, en 2019 Oscar Oliva, en 2018 Paul Bélanger, en 2017 Luis Armenta Malpica, en 2016 Louise Dupré, en 2015 María Baranda, en 2014 Anthony Phelps, en 2013 Francisco Hernández, en 2012 Jean-Paul Daoust, en 2011 Coral Bracho, en 2010 Émile Martel, en 2009 Juan Bañuelos, en 2008 Yolande Villemaire, en 2007 Elsa Cross, en 2006 Jean-Marc Desgent, en 2005 Eduardo Lizalde, en 2004 Claude Beausoleil y en 2003 Alí Chumacero.