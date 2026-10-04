Otorgan Premio al Mérito a Consuelo Sáizar

El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), constituido en jurado calificador, ha decidido otorgar el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2026 a la doctora Consuelo Sáizar Guerrero. El galardón reconoce su destacada trayectoria profesional y sus aportaciones decisivas al desarrollo del sector editorial mexicano e internacional.

La carrera de la homenajeada destaca por una sólida formación académica. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana -casa de estudios donde realizó su tesis sobre la producción y edición del Diccionario enciclopédico Milenios de México- y obtuvo un MPhil y un PhD en Sociología por la Universidad de Cambridge, con investigaciones centradas en la industria editorial mexicana en la era digital y en el impacto del Boom latinoamericano en los mercados de España y México. Asimismo, cursó una maestría en Historia con especialidad en Historia Intelectual en la Universidad de Oxford y se desempeñó como Research Scholar en la Universidad de Harvard.

En el ámbito de la edición privada, su trayectoria comenzó en Editorial Jus, donde fungió como Directora General de 1983 a 1990. Posteriormente, en 1990, fundó Hoja Casa Editorial, empresa que encabezó hasta 2002 y desde la cual impulsó líneas especializadas en diccionarios, enciclopedias, almanaques, libros de arte y el descubrimiento de autores emergentes, obteniendo diversos reconocimientos de la CANIEM a la calidad editorial. De forma paralela, colaboró como Editora Asociada en Editorial Grijalbo en el desarrollo de proyectos de amplia circulación.

Al frente del FCE

Su gestión al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE) entre 2002 y 2009 marcó un punto de inflexión para la editorial del Estado mexicano. Durante su administración, consolidó la distribución y la presencia internacional del sello, impulsó su transición hacia el entorno digital con la creación de la Biblioteca Digital y expandió las redes de distribución física y electrónica para editoriales mexicanas e iberoamericanas.

A nivel regional, proyectó su experiencia como Presidenta del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), fomentando la cooperación multilateral y el diseño de plataformas digitales para la circulación conjunta de la oferta editorial del subcontinente.

Su paso por la administración pública cultural incluyó la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) entre 2009 y 2012, periodo en el que impulsó iniciativas clave como el Proyecto cultural del Siglo XXI mexicano, la renovación de infraestructura bibliotecaria y la preservación de acervos patrimoniales.

Su labor práctica se respalda con una amplia producción académica sobre historia de la edición, sociología del mercado del libro y transformación digital, consolidándose como una voz indispensable en foros, ferias y congresos internacionales de editores.