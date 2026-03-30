Otorgan premio BolognaRagazzi 2026

Publicado por Ediciones El Naranjo, el libro Río viento, del veracruzano Adolfo Córdova, con ilustraciones de Mariana Alcántara, fue galardonado con el BolognaRagazzi Award 2026 en la categoría Toddler, que otorga la Feria del Libro Infantil de Bolonia y será entregado el 13 de abril.

Para el autor, este premio es muy importante, pues considera que “la literatura infantil suele estar un poco marginada. Estoy muy feliz, porque fue el único libro que resultó ganador en Latinoamérica”. Agregó que “esto es una oportunidad para que editores y profesionales de otras partes del mundo conozcan mi trabajo y el de Mariana Alcántara. También tengo gratitud hacia El Naranjo por haber cuidado tanto la edición, y obviamente es un reconocimiento para la editorial”.

A partir de la pregunta “¿me creerías si te dijera que el río, antes que río, fue viento?”, Córdova escribió el poemario en el que invita a niñas y niños a reflexionar sobre el origen, la transformación y la identidad.

“El libro tiene una historia bien bonita, porque lo escribí inspirado en el río Papaloapan y en una serie de talleres que impartí en la cuenca de ese afluente con una organización no gubernamental que se llama Casa Gallina. Soy veracruzano, y en 2020 me invitaron a ser parte del proyecto de un foto-libro infantil de poesía, y junto con otros creadores recorrimos durante una semana diferentes comunidades y pueblos de la cuenca del río, dando talleres a niños y niñas, y de éstos escribí los poemas que vienen en un texto que se llama Hacemos nuestro río, de los cuales tomé algunos para Río viento”, detalló el también periodista.