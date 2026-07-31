Otra mesa de diálogo en Casa del Poeta

La próxima semana, el jueves o viernes, con el mismo mediador, Edgardo Bermejo Mora, se llevará a cabo la tercera mesa de diálogo para definir el rumbo, las actividades y el nuevo director de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, aseguró la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, y afirmó que “vamos muy bien ahí” y también que invitarán a participar a los siete colectivos que estuvieron en las dos primeras mesas, entre estos el Comité en defensa de la Casa del Poeta.

La funcionaria también aseguró que continuarán con el registro del recinto como espacio generador, pues asegura que “un espacio generador es para que yo pueda vender un café o un libro, tiene que ser un espacio generador. Fin. Si no, no puedo vender un café y un libro” y agregó que “un centro generador no es para vender hornos de microondas y lavadoras”, expresó.

Economía

Mor dijo que es una figura jurídica que tiene casi todos los recintos culturales: “O sea, para vender un boleto en un teatro tienes que ser un centro generador. Para vender unas palomitas en un teatro, pues tienes que ser un centro generador. Para vender un libro en un museo, como el Museo de la Ciudad de México que tiene ahí su librería, pues tiene que ser un centro generador”.

Citó como ejemplos de centros generadores el Museo de la Ciudad, el Teatro de la Ciudad, los teatros Benito Juárez y Magaña, y el Museo de Yancuic. “Si no ¿cómo vendes un boleto? El nombre es un nombre jurídico. No tiene mayor ciencia. Si no, no puedo vender ni un café ni un libro. Y ese espacio pues estaría padre vender un café y un libro”, dijo, y señaló que por eso debe ser un centro generador la Casa del Poeta. “La idea es que se conserve el Café Las Hormigas, para lo cual pues tengo que tener un centro generador, si no no puedo vender un café, si no no más sería Las Hormigas a secas, sin café, y ya”.

Temas a tratar

Respecto a la mesa de trabajo de la próxima semana dijo que dialogarán con una representación de los colectivos que estuvieron cerca y con los justos reclamos, “con una representación de cada una de las colectividades ahí presentes, para empezar mesas de trabajo justo para definir tanto el rumbo como las actividades, el programa, etcétera, la forma de, las lógicas, digamos, de programación, como las lógicas para elegir a la persona que lo dirija. Esos serían como los primeros puntos. Entonces, pues ya, a trabajar”.

Reiteró: “Nosotros nos equivocamos en un principio. Fin. Ya lo hemos dicho varias veces. Nos equivocamos en varias cuestiones, nos equivocamos en el asunto del nombre, nos equivocamos en no consultar a la comunidad. Entonces, pues evidentemente ante esas equivocaciones la comunidad se puso punk. Buena parte de la comunidad. Pero pues ya, de lo que se trata es de corregirlo, entonces, pues estamos en ese camino. Es complicado equivocarse, quisiéramos no equivocarnos, pero ya lo que sigue es trabajar y ya”.

Ana Francis Mor señaló que están haciendo una serie de remodelaciones en la Casa que estaban muy atrasadas. Cuestiones de drenaje, impermeabilización, electricidad, tuberías. “Es una casa vieja, estamos haciendo esas consideraciones y estamos analizando. La casa es muy grande. El chiste es que los usos que tiene que tener para el fomento a la literatura, a la poesía, etcétera, los siga teniendo como lo estaba teniendo”, detalló.

Durante la entrega del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, Ana Francis Mor anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto de fomento a la lectura de Escritores leen en su barrio; dijo que están armando la convocatoria y la estrategia para presentarla en dos o tres semanas y que se podrían realizar en las utopías y con los libroclubes y con todo el trabajo que hacen “con territorios de paz y con los programas de la jefa de gobierno. Estamos haciendo un montón de trabajo territorial para descentralizar la cultura y la verdad es que ha resultado bastante bueno”.