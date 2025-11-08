Otras reinas también sufrieron abusos

El nombre de Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés de certámenes de belleza, se ha convertido en el centro del escándalo, luego de la acusación que Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, expusiera la agresión que recibió por parte del empresario.

Sin embargo, este no es el primer señalamiento que una reina de belleza ha hecho en contra del tailandés. Una de las denuncias más sonadas fue la de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024 (evento organizado por Nawat).

Gupta se convirtió en la primera representante de la India en coronarse en el certamen; sin embargo, su reinado acabó abruptamente y en medio de la controversia. En mayo del 2025, ocho meses después de haber ganado, la joven renunció a la corona y afirmó haber sufrido malos tratos, violencia y un ambiente laboral tóxico por parte de Itsaragrisil.

Rachel afirmó que la organización no solo incumplió varias de sus promesas, sino que recibía comentarios despectivos sobre su cuerpo y que se le obligaba a cumplir jornadas extenuantes bajo condiciones que calificó como humillantes. “Me hicieron sentir que mi valor dependía de lo que pesaba y de cómo me veía”, dijo a los medios locales.

La respuesta de Nawat no tardó. El empresario rechazó las acusaciones y aseguró que la renuncia fue en realidad una revocación del título, argumentando “incumplimiento de funciones”. Además, usó sus redes sociales para insultar públicamente a la modelo.

El enfrentamiento entre ambos se convirtió en un escándalo mediático en Asia y puso bajo la lupa la gestión del concurso Miss Grand International, ya que varios exconcursantes han señalado comportamientos similares del directivo.