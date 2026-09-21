Otro polvito con Benji V y La Cuatiza

Benji V y La Cuatiza presentan “Otro Polvito”, una nueva colaboración que aborda el desamor desde la perspectiva de quien intenta olvidar una relación buscando distracciones, aunque los recuerdos y el resentimiento hacia esa persona continúan presentes. El tema es el quinto adelanto de Jeremías 33:3, el próximo álbum de Benji V. “Otro Polvito” parte de la idea de que “un clavo saca otro clavo”, mientras el protagonista recurre a nuevas conquistas y noches de fiesta para tratar de superar a quien fue parte importante de su vida. Sin embargo, detrás de esa actitud despreocupada permanece el recuerdo de una relación que lo marcó y la convicción de que, mientras él perdió su tiempo, ella terminó perdiendo un gran amor.

El video oficial dirigido por Julio Ivvan traslada esta historia a imágenes y muestra a Benji V y La Cuatiza mientras recuerdan a la mujer que intentan dejar atrás. Las escenas acompañan el sentimiento de la canción y contrastan esa intención de seguir adelante con los recuerdos que continúan apareciendo.

Perfil

Originario de Guamúchil, Sinaloa, Benji V, nombre artístico de Benjamín Vega, comenzó a llamar la atención del público después de que uno de sus covers publicado en TikTok se volviera viral. A partir de ahí, el cantante y compositor comenzó a desarrollar su carrera profesional, sumando lanzamientos y colaboraciones, entre ellas “Dice que quiere verme” junto a Marca MP. En 2025 presentó su EP El Cielo es el Límite y durante 2026 ha continuado ampliando su catálogo con nuevos sencillos.