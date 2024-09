Mariana Seoane tocó el tema de la maternidad y compartió que, debido a unos intentos fallidos, decidió ya no ser madre: “Se echaron a perder mis óvulos”, comentó la cantante.

Según contó en el programa De primera mano, ella quería formar una familia tradicional. Es decir, quería un hombre a su lado para después concebir hijos, pero hoy no tiene ni uno, ni lo otro.

Seoane comentó que ya no quiere ser madre y considera que no por eso es menos mujer, por lo que quiere que otras que no han podido tener hijos o no quieren, también piensen de esa manera, que siguen siendo mujeres completas.

Cuando tenía 38 años de edad le llegaron a preguntar mucho sobre cuándo se convertiría en madre, por lo que decidió congelar sus óvulos y al revisarlos recientemente, se enteró que ya no estaban bien. “Ahora que mi hermana, que trató de embarazarse también, me dijo ‘por qué no checas si tus óvulos están bien. Igual un día te animas y, a lo mejor, puedes alquilar un vientre, o no sé’. Y le dije ‘vamos a revisar los óvulos’, y no estaban bien. Dios es sabio, no estaban bien”, confesó Mariana.

Ahora, Seoane se prepara para brindar una serie de shows en el Lunario del Auditorio Nacional en el mes de octubre.