Owen Cooper

Adolescencia es sin duda la miniserie que en su momento cautivó al público, pues la historia del joven acusado del asesinato de su compañera se convirtió en un fenómeno del streaming.

Pero lo que se llevó los titulares fue que el nombre de su protagonista fue nombrado para competir por estatuillas en premiaciones prestigiadas y posteriormente ganar todo. Incluso se convirtió en el ganador masculino más joven en la historia de los Critics Choice Awards, llevándose el galardón de mejor actor de reparto, récord que ya ostentaba en septiembre por ser el hombre más joven en recibir un Emmy.

Hay muy poca información de pequeño actor, pero se sabe que nació en Warrington, su papá trabaja en el ramo de la informática y es el más pequeño de tres hermanos.

Nació en diciembre de 2009 en un barrio obrero de Warrington, entre Manchester y Liverpool. Su día a día permaneció distante del ambiente de Hollywood, incluso cuando la atención mediática se centró en él.

Procedente de una familia sin vínculos artísticos, su madre es cuidadora, su padre trabaja en Tecnologías de la Información y sus hermanos son electricistas, explicó no saber de dónde viene ese talento.

Su llegada a la fama

El joven ha maravillado al mundo con su debut en la serie de Netflix Adolescencia, pues logró quedarse con el papel principal de Jamie Miller sin tener un antecedente previo de actuación, en dónde da vida al joven de 13 años acusado de asesinato.

Se sabe que este es el debut del joven, por lo que muchos lo consideran como un descubrimiento por parte de la industria del entretenimiento, pues su trabajo es considera como algo conmovedor y natural. También fue seleccionado para dar vida Heathcliff en la adaptación de Cumbres Borrascosas dirigida por la ganadora del Premio de la Academia Emerald Fennell, compartiendo crédito con Margot Robbie y Jacob Elordi.

A pesar del reconocimiento y de las propuestas laborales, siguió asistiendo a clases y planeó rendir sus exámenes GCSE el verano siguiente. El papel de Jamie Miller, un adolescente asesino en Adolescencia, fue su primer trabajo en el mundo audiovisual.

El talento de Cooper ya era comentado en los círculos de la industria antes del estreno de la serie en marzo, aunque fue el público quien lo ubicó como nueva figura tras la emisión en Netflix.

La fama no produjo grandes cambios en su entorno escolar. “Mis amigos no le dan mucha importancia. Me felicitaron, pero no les interesa demasiado. Y los profesores sí que se volvieron locos, pero en la escuela sigo siendo uno más”, declara. El director Philip Barantini manifestó: “Me dejó absolutamente impresionado. Hay actores que entrenan durante años y no logran dominar lo que Owen domina: estar en el momento, escuchar y ser veraz”.

El rodaje se hizo entre julio y octubre de 2024 en Liverpool y Sheffield, donde Cooper compartió escenas con Stephen Graham y Ashley Walters. Durante la ceremonia de Critics Choice Awards, Cooper subió al escenario con una carta escrita a mano. “Este último año ha sido un torbellino para mí y para mi familia. Nos cambió la vida para siempre. Estamos eternamente agradecidos y valoramos cada momento”, expresó.

A pesar de las ofertas de trabajo que recibió, Owen Cooper contó: “Todavía tengo que hacer mis exámenes. Me queda medio año y luego me iré. Espero poder dedicarme a la actuación”.

Inspiración

De pequeño, su deseo era jugar al futbol profesionalmente, no actuar. El interés por la actuación surgió después de ver a Tom Holland en la película Lo imposible, lo que lo llevó a inscribirse en clases en The Drama MOB, fundada por Tina O’Brien y Esther Morgan.

Gracias a esa formación, Cooper audicionó para Adolescencia y fue seleccionado para el papel principal. “Nunca quise ser actor. No estaba en mi ADN”, señala.

La crítica elogió su trabajo, y el experto en cultura Nick Ede proyectó que Cooper podría seguir los pasos de Timothée Chalamet.