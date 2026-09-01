Ozzy Osbourne “emerge” de las tinieblas

En Florida, como cada año desde hace 35, los gritos, persecuciones y sobresaltos de las jornadas de Halloween Horror Nights se vuelven a escuchar.

Michael Aiello, director de desarrollo creativo del parque de Universal Studios en Florida, comparte que trabajó directamente con la familia del músico británico, fallecido en julio del año pasado, para crear un espacio de horror que le rindiera tributo. “Trabajar directamente con Sharon y Jack Osbourne en la creación de la casa de Ozzy fue una experiencia inolvidable. El propio Jack fue quien impulsó la idea original de dedicarle una atracción a su padre; de hecho, nos pidió expresamente diseñar dos conceptos completamente distintos: uno para Universal Studios Florida y otro para Hollywood, asignando un equipo creativo diferente a cada cosa para lograr propuestas únicas”, comenta en entrevista.

Temática

La también llamada Casa del Terror de Osbourne recorre 45 años de la historia del cantante: desde caminar por su primer escenario en su nativa Birmingham, hasta un recorrido en el vagón del “Crazy train” y sus facetas como Madman Ozzy y Werewolf Ozzy, e incluso un animatrónico parlante que lo representa con sus alas de murciélago.

Los fans del metalero, explica el creativo, tendrán de guía las canciones de los álbumes Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No more tears, Scream y Ordinary man. “Detrás del proyecto hubo una devoción absoluta, ya que los diseñadores asignados son verdaderos fanáticos de la carrera de Ozzy. Además, contamos con la supervisión cercana y constante de Sharon, quien revisó y aprobó minuciosamente cada detalle. Más allá de su faceta profesional, Sharon demostró ser una persona sumamente cálida y amorosa durante todo el proceso”, explica Aiello, bajo una carpa de circo montada en un foro tipo Hollywood, al lado de Lora Sauls, directora de Experiencias Callejeras de Universal Studios Florida, y Ramón Paradoa, director creativo del espectáculo.

El momento mítico

La joya del recinto que te enfrenta al también llamado “Príncipe de las Tinieblas” es toparse con un murciélago gigante devorando la cabeza de un humano, emulando ese momento mítico del 20 de enero de 1982, cuando el rockero tomó a un murciélago arrojado al escenario y lo mordió. La anécdota cuenta que el fundador de Black Sabbath pensaba que era de juguete.

Mientras los fans de Osbourne con playeras de las portadas de sus discos se hacen presentes en largas filas durante la inauguración, la casa con más promesa de sustos —y la de mayor duración de las 10— es la dedicada a la franquicia de Hellraiser: puerta al infierno, del creador Clive Barker.

Las Halloween Horror Nights sucederán hasta el 1 de noviembre con un extra: un show de dientes afilados con “Nightmare Fuel: Blood Noir” en Florida.