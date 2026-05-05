Bajo la dirección de la Universidad Autónoma de México y el Instituto de Biología; se ubica en Ciudad Universitaria y tiene como objetivo animar al público a interesarse por la ciencia y la conservación de nuestros espacios naturales.

Ubicado en Ciudad Universitaria, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad fueinaugurado el 6 de octubre del 2021, pero tuvo que cerrar debido a la pandemia por COVID-19. En junio del 2022 reabrió sus puertas al público.

Su principal objetivo es inspirar a las personas a interesarse por la ciencia y la conservación de la biodiversidad; así como lograr que la gente de México tenga un contacto directo y ameno con las investigaciones que se llevan a cabo por los científicos de la máxima casa de estudios mexicana.

El Pabellón Nacional de la Biodiversidad

Como una donación por parte de la Fundación Slim, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad es un complejo de 12 mil metros cuadrados y una infraestructura de 3 pisos en la que se albergan las colecciones completas del Instituto de Biología de la UNAM.

El PNB es único en su tipo al ser un museo y área de investigación. En sus salas están las 4 colecciones nacionales de vertebrados que comprenden: Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. También existe una colección de maderas, con más de 130 mil especímenes que existen en México.

Entre los pasillos del Pabellón Nacional de la Biodiversidad podrás encontrar nada menos que el Premio Nobel de química que le fue otorgado al doctor Mario Molina Pasquel y Henríquez, quien fue un destacadísimo científico mexicano y defensor del medio ambiente.

Existe un archivo histórico que contiene documentos e investigaciones sobre la diversidad biológica mexicana que van desde el siglo XIX hasta la actualidad; así como inmensas colecciones de insectos, mariposas, esqueletos y plantas que existen en México.

Además de acercar a las personas a las ciencias, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad también tiene como fin; concientizar a la población acerca de los puntos sin retorno en el daño de los ecosistemas y el impacto de la mano del hombre sobre la naturaleza.

Víctor Manuel Sánchez-Cordero Dávila, investigador y exdirector del Instituto de Biología, dijo que el Pabellón Nacional de la Biodiversidad es el proyecto arquitectónico más importante en Latinoamérica; ya que reúne en un mismo recinto las colecciones biológicas nacionales, laboratorios de investigación del máximo nivel y exhibiciones diseñadas por expertos.

Algunas salas de exhibición son: Planeta vivo, Árbol de la vida, Huella ecológica y Bio-eco. Dentro de sus exposiciones podrás controlar drones, robots, microscópicos e incluso ver cómo trabaja una impresora 3D.

Opera bajo el protocolo museo seguro, lo que significa que todos los asistentes deben llevar cubrebocas y respetar las medidas de higiene para contrarrestar contagios por COVID-19, el lugar dispone de nebulizadores ambientales y despachadores de gel, así como la infraestructura necesaria para quienes necesitan utilizar silla de ruedas.

Los laboratorios del Pabellón Nacional de la Biodiversidad

En el Pabellón Nacional de la Biodiversidad existen 2 laboratorios: uno es el Laboratorio de Secuenciación Genómica y el de Biología Molecular, en el que los visitantes pueden observar cómo trabajan los investigadores y estudiantes de la UNAM. Entre sus paredes se hacen diversos estudios, como comparar el ADN de los organismos con otros para conocer el nivel en el que se relacionan y cómo fueron evolucionando.

¿Cómo llegar al Pabellón Nacional de la Biodiversidad?

Si se va en autobús, se toma la ruta 3 o 10 del Pumabus. Si vas en auto, puedes entrar por la Avenida del Imán. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad está muy cerca del universum. Se ubica en Ciudad Universitaria, Coyoacán, Coyoacán; CDMX.

Otras colecciones que puedes encontrar en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad:

Algas

Hongos

Líquenes

Briofitas

Plantas vasculares

Plantas acuáticas

Frutos y semillas

Insectos

Ácaros

Moluscos

Crustáceos

Helmintos

El Pabellón Nacional de la Biodiversidad cuenta con más de 300 equipos de computo en su biblioteca digital, así como una conectividad de ancho de banda de alta velocidad donde se puede acceder a contenidos relacionados con el medio ambiente y cursos en línea que ofrece la UNAM.