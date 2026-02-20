Pablo Alborán afirma estar enamorado

Pablo Alborán, quien ha mantenido su vida sentimental con discreción desde que hizo pública su homosexualidad en junio de 2020, sorprendió esta semana con una revelación personal. Durante su visita al programa La Revuelta, el cantante compartió que atraviesa un momento muy feliz en el terreno amoroso. Sin dar nombres, confesó que prefiere relaciones largas, basadas en la rutina, la calma, la intimidad y la amistad, además del amor.

Todo apunta a que esa estabilidad la ha encontrado al lado del modelo Juan Sesma. Tras meses de rumores alimentados por coincidencias en redes sociales, como fotografías en los mismos lugares y mensajes compartidos, el propio Sesma habría confirmado la relación de manera indirecta al dedicarle un mensaje en Instagram por su cumpleaños número 27.

En la publicación, el navarro agradeció a sus familiares y amigos por las felicitaciones, pero llamó especialmente la atención la frase: “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”. El mensaje estuvo acompañado por varias imágenes en las que aparece junto al intérprete malagueño, ambos sonrientes y cómplices.

Alborán reaccionó al post con un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como confirmación pública del romance. Poco después, Juan compartió en sus historias un paseo por el campo junto a Terral, el labrador chocolate del cantante.

Minutos más tarde, la pareja dejó ver que celebraba este nuevo capítulo asistiendo con amigos al concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena de Madrid, plan que ambos compartieron también en sus redes sociales.