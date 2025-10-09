Pablo Alborán con nuevo dueto

Pablo Alborán une fuerzas con el popular artista brasileño Luan Santana en esta emocionante interpretación conjunta de “¿Qué tal te va?”, nuevo adelanto de KM0, el próximo álbum del artista malagueño.

Estamos ante una canción nostálgica y cargada de sentimiento, de producción moderna y vibrante, a cargo del propio Pablo, en la que sin duda se convertirá en una de las favoritas de los fans dentro del nuevo repertorio del artista.

El videoclip fue grabado en Lisboa, cuando Alborán se presentó en el show de Luan Santana el pasado 23 de agosto para interpretar juntos este nuevo single.

Lanzamiento

El inicio de la preventa de su álbum KM0 y de las entradas para su tour se celebró con un showcase multitudinario en la Puerta del Sol de Madrid, que reunió a más de 15 mil personas y fue seguido por 100 mil espectadores en Tiktok Live. Durante el evento, el artista presentó en exclusiva canciones como “Vámonos de aquí” y “Mis 36”, tema inédito ya disponible en plataformas, considerado uno de los más personales y emotivos del disco, además de interpretar clásicos como “Saturno”.

KM0 es el séptimo álbum de estudio y, sin duda, es el álbum en el que el artista ha desplegado una paleta de colores más amplia dentro su repertorio. Está repleto de grandes canciones; emocionantes, sinceras y orgánicas. Un repertorio en el que podemos encontrar sonidos de vanguardia y en el que el artista explora nuevos terrenos, asumiendo de nuevo, no solo la autoría de todas sus canciones, si no también la producción y arreglos de la mayor parte del álbum.

El artista, que se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal, da rienda suelta en este álbum más que nunca a su creatividad, con una obra que, sin duda, es la más rotunda y honesta de su carrera. Ya está disponible la preventa del disco con sus diferentes formatos en todas las tiendas oficiales y en la tienda oficial de Warner Music.