Pablo Montero lucha contra las adicciones

Pablo Montero está dispuesto a mostrarse real y sin filtros en La Granja VIP Segunda Temporada. Para muestra, la emotiva dinámica de la metamorfosis, en donde el cantante recordó el proceso tan complicado que lleva para recuperarse de las adicciones, una experiencia que cataloga como “lo peor que ha vivido” y por la que ha tenido que entrar a rehabilitación en tres ocasiones.

El intérprete de música ranchera reconoció la vulnerabilidad con la que cayó en las drogas, admitiendo que el consumo de sustancias nubló por completo su criterio y su capacidad de decisión en una de las etapas más difíciles de su vida personal o profesional.

El lado oscuro

“Perdí la voluntad, la inocencia, perdí muchas cosas. La voluntad de decir que no, por eso caí en una droga, es el infierno, es lo peor que me ha pasado; es muy fuerte salir de eso, tener la voluntad y tener los huevos”, declaró abiertamente, exponiendo el complejo camino hacia su recuperación.

Finalmente, Montero destacó la importancia crucial que tuvieron sus redes de apoyo para lograr dejar atrás las adicciones y retomar el control de su vida. El actor expresó un profundo agradecimiento a su familia y a su fe, señalando que el respaldo incondicional de sus seres queridos.

“Que haya gente que te ayude como mi madre, que ha sido parte fundamental y principalmente a Dios, se los dedico”, concluyó.