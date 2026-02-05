Pacmyc apoyará hasta con 150 mil pesos

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) informó que la convocatoria para presentar proyectos en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc 2026) cerrará hasta el próximo 29 de abril.

La maestra Angélica Altuzar Constantino, directora del Coneculta, refirió que el programa se creó en 1989 y desde entonces ha apoyado más de 2 mil propuestas.

“Para festejar los 37 años del programa, la federación y el estado, que siempre han trabajado en sinergia y que han apoyado a un sinfín de proyectos, duplicará la cifra que se aporta a este programa”, indicó la funcionaria a través de un video en redes sociales.

Agregó que el gobierno del estado, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, tiene la voluntad de apoyar la cultura y a los diferentes grupos en la entidad.

Bases

La convocatoria del Pacmyc está dirigida a las agrupaciones afrodescendientes e indígenas, así como a las culturas urbanas y mestizas, que tengan como meta la salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial de sus comunidades de origen.

Ante esto, Altuzar Constantino invitó a conocer las bases del programa en el sitio web del Coneculta, o a través de la página de la Secretaría de Cultura del gobierno de México.

Señaló que es muy importante leer los requisitos, y añadió que, de existir alguna una duda, los interesados pueden acudir a la delegación de Culturas Populares que se encuentra en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, ubicado a un costado del parque 5 de Mayo.

Destacó que la convocatoria va dirigida a proyectos que tienen que ver con los textiles, con la recuperación de la memoria, de saberes tradicionales, medicina tradicional, partería o de cualquier otro tema de interés que tenga que ver con el patrimonio, teniendo como tope los 150 mil pesos por proyecto.

Por último, detalló que este programa es organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), en coordinación con el gobierno de Chiapas y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes.