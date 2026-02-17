Paco Ayala celebra aniversario

Paco Ayala y Heydee Hofmann se casaron en 2007. La pareja eligió el Día del Amor y la Amistad para sellar su unión, y 19 años después, celebraron como solo ellos lo han sabido hacer, entre fecha y fecha de la gira de Molotov, pero siempre con el deseo de demostrarse la reciprocidad de su afecto.

Sin importar los estigmas y los prejuicios, Heeydee y Paco han construido una relación cimentada en la confianza, la admiración y el respeto; la distancia física no ha supuesto para ellos un impedimento para que su matrimonio funcione, muestra de ellos es que, este 14 de febrero, cumplieron casi una década de casados.

Tres años antes se convencieron de que querían estar juntos pues, antes de ser novios, fueron amigos, como Hofmann ha relatado en diferentes entrevistas.

Primer contacto

De hecho, por la época en que se conocieron, cuando ambos frecuentaban el Bulldog Café —donde los presentó un amigo en común—, Heydee estaba comprometida con un novio que se dedicaba a la política y con el que estuvo por alrededor de ocho años.

Sin embargo, las diferencias y los excesivos celos de su expareja los llevaron a terminar su relación.

Fue entonces que su amistad con Paco se estrechó pues, el también cantante puso todo su empeño en demostrarle que él era un hombre que la proveería de seguridad y amor, desde que la conoció se interesó en ella románticamente; paulatinamente, su amistad se transformó en amor y, en menos de un año de darse una oportunidad, Heydee se mudó a vivir con Paco.