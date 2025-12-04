Paco Ignacio Taibo II vuelve a la carga

“¿Tú quieres hacer la colección del ‘boom’ con cuota masculina o femenina? ¿Esa es tu intención, tu interés, tu pasión como lectura?”, confrontó molesto el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, a una periodista española que preguntó sobre la colección 25 para 25 que de los 27 autores seleccionados, solo tiene a siete mujeres. El funcionario le dijo: “Entre gitanos no nos leemos las manos”.

“¿Tú quieres hacer una colección que vaya a atacar el gran fenómeno de la pérdida de lectura, del gran momento de la literatura latinoamericana del siglo XX, la quieres hacer con cuota?”, añadió.

Discusión

El intercambio se dio durante una conferencia de prensa en la que se habló de esta colección que se lanzará el 17 de diciembre a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros países.

La pregunta le molestó. “Si a ti te digo hazte una colección del ‘boom’, ¿qué te viene en la cabeza? Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Onetti, Benedetti”, respondió. La periodista española siguió: “Elena Garro, Rosario Castellano…”. El funcionario la interrumpió: “Elena Garro la publicamos en la colección 21 para 22”. Ella reviró: “Sí, también Amparo Dávila y está de vuelta”. Taibo volvió a la carga: “Pero quizás porque Amparo Dávila nunca había tenido la difusión que puede tener como autora en México”.

Taibo agregó con su estilo: “Pero la respuesta es obvia, al formular que el eje era el ‘boom’, un poco después te daba una colección no masculina, sino una colección representada mayoritariamente por autores”. La periodista refirió dijo que están autoras como Nona Fernández, que no es del “boom”, o incluso Fabricio Mejía.

“Algunos los intentamos, no creas que todas las compañeras que tratamos no están, varias intentamos y no pudimos. No necesariamente mexicanas, pero de todas maneras México aportó a la colección cinco autores, cinco, tres mujeres y dos hombres. ¿Qué aportó Uruguay? Aportó dos hombres. ¿Qué aportó Colombia? Una y uno”, expuso Taibo.

Al final, zanjó el tema: “Sí, perdimos autoras, también perdimos autores. Hasta el último minuto perdimos a Cortázar, que para mí era fundamental. Así una colección del ‘boom’ sin Cortázar me duele el corazón”.