Liliana Arriaga, “La Chupitos”, valora la vida más que nunca después de que fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta las glándulas salivales y lagrimales, causa sequedad en la boca y los ojos.

La actriz de 52 años tuvo que someterse a quimioterapias orales como tratamiento preventivo, y según dijo en entrevista para la revista TV Notas, los médicos no saben qué ocasionó esta enfermedad. “Con este medicamento querían evitar que las células malas siguieran proliferando”, dijo.

Diagnóstico

Fue en enero cuando el diagnosticaron esta enfermedad que asegura, no sabía ni lo que era. Como consecuencia de las quimios, Liliana tuvo mareos, fatiga y perdió cabello, por lo que ha tenido que utilizar peluca para interpretar su conocido personaje, una parodia de una mujer divertidas y pasadas de copas.

“La Chupitos” confesó que al enterarse de lo que padecía se deprimió, y señala que aunque quería llorar no podía porque aún no produce lágrimas. Precisó que no tiene cura como tal, solo se controla, y debe ir a revisión cada seis meses. “Con esta enfermedad también te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones. Este mal no es tan conocido. No sabía de su existencia. Siempre he sido una mujer sana”, detalló.

Aunque no se conoce una causa exacta del síndrome de Sjögren, se cree que una combinación de factores genéticos, hormonales (más frecuente en mujeres, especialmente durante la menopausia) y posiblemente infecciones virales o bacterianas pueden desencadenar el padecimiento.