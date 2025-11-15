Padura: la literatura como experiencia formativa

La presencia de Leonardo Padura en Chiapas, específicamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, constituye un acontecimiento cultural y académico de gran trascendencia. No se trata solamente de la visita de un escritor reconocido a nivel internacional, sino de la oportunidad única de escuchar la voz y el pensamiento de uno de los grandes narradores de nuestra época.

Padura ha sabido construir un universo literario donde se entrelazan la historia, la memoria y la vida cotidiana, dotando a la literatura de un profundo valor testimonial y crítico. Su obra no solo entretiene, sino que interpela, cuestiona y ayuda a comprender la complejidad de nuestras realidades latinoamericanas.

Pensamiento

Para la comunidad universitaria, la literatura representa un espacio privilegiado de formación integral. Leer y dialogar con los textos permite a las y los estudiantes desarrollar sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad reflexiva. En este sentido, la obra de Padura es un puente hacia la comprensión de problemáticas sociales, políticas y culturales que trascienden fronteras, y al mismo tiempo un ejercicio de autoconocimiento, pues nos muestra que las historias de otros pueblos también son espejos donde podemos reconocer nuestras propias tensiones y anhelos.

La literatura no es un adorno en la formación universitaria: es parte esencial del desarrollo humano, un camino hacia la construcción de ciudadanías más libres, responsables y conscientes. Escuchar de primera mano a un maestro de la talla de Padura es un privilegio que rebasa la simple asistencia a una conferencia. Es un encuentro que deja huella, porque el testimonio directo del escritor ofrece matices que los libros, por sí solos, no alcanzan a transmitir.

La experiencia de escuchar cómo un autor piensa su propia obra, cómo concibe la escritura y cómo dialoga con su tiempo, constituye un aprendizaje que marca la vida académica y personal de los alumnos y alumnas. De ahí la importancia de estos espacios de encuentro, en los que la universidad abre sus puertas no solo al conocimiento, sino a la experiencia viva de la cultura.

Instrumento vital

Chiapas, tierra de gran riqueza cultural y literaria, recibe así a un autor que con su obra nos invita a mirar críticamente la realidad y a valorar la fuerza transformadora de la palabra escrita. Que Leonardo Padura comparta su experiencia con la comunidad universitaria es un recordatorio de que la literatura sigue siendo un instrumento vital para comprender el mundo, para humanizar las relaciones sociales y para reafirmar el papel de la universidad como formadora de espíritus libres y creativos.