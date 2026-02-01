Palazuelos habla del intento de asalto

Roberto Palazuelos habló en redes sociales sobre el intento de robo registrado en su hotel Diamante K, ubicado en la zona costera de Tulum.

A través de su cuenta de X, el actor y empresario informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles, cuando un grupo armado ingresó al inmueble, aunque fue detenido poco después gracias a un operativo de la Fiscalía General de Quintana Roo.

El también empresario reconoció las labores del equipo que participó en la captura de los presuntos responsables, lo que impidió que el delito se consumara. “Felicito al equipo de inteligencia que logró esta rápida detención. Gran labor”, escribió Palazuelos.

Asimismo, aclaró que no hubo riesgo para huéspedes ni turistas y precisó que el incidente estuvo dirigido únicamente contra el personal de seguridad del hotel.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que cuatro personas, tres hombres y una mujer, intentaron ingresar al establecimiento. De acuerdo con el reporte oficial, los individuos amagaron a un trabajador del hotel con la intención de obtener las llaves del lugar.

Ante la negativa del empleado, este fue agredido físicamente, lo que provocó que los responsables huyeran del sitio. El trabajador lesionado, cuya identidad permanece reservada, recibió atención médica conforme a los protocolos correspondientes.

Las cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de robo en grado de tentativa, así como por lesiones calificadas.