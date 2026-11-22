Horacio Palencia, compositor de éxitos como “Mi razón de ser”, de Banda MS, y “Ya supérame”, de Grupo Firme, considera que todos los músicos deben asumir la responsabilidad de los mensajes que transmiten a través de sus canciones. “La música tiene poder, tanto para bien como para mal. Los mensajes que tiene la música son muy poderosos y hay que buscar un país más sano en todos los sentidos”, dice en entrevista.

La postura del sinaloense cobra relevancia ante las restricciones que autoridades han impuesto a canciones que exaltan al crimen organizado. Aunque defiende la libertad artística, Palencia considera que los autores deben ser conscientes del contenido de sus canciones y del impacto que pueden tener sus letras.

En 2021, el músico reveló que había rechazado una propuesta para escribir un narcocorrido, pues prefería enfocarse en canciones de amor y desamor, temática con la que ha construido buena parte de su trayectoria. “Uno no puede ir contra las leyes que pone el gobierno, aunque no estés de acuerdo. La música es un arte libre, pero no hay necesidad de (exaltar al crimen organizado); las canciones limpias también conectan con millones de personas”, expresa.

Crece como productor

Palencia inauguró el lunes HP Studios, su nuevo estudio de grabación ubicado en Lomas de Mazatlán. El espacio albergará sus próximos proyectos musicales y estará abierto a intérpretes de distintos géneros, además de nuevos talentos que buscan iniciar su carrera. Entre sus proyectos actuales figuran colaboraciones con Alejandra Guzmán y Yahir, además de canciones para el nuevo disco de Xavi. “Son artistas bien diferentes todos, pero eso habla de mi versatilidad como artista y va a ser todavía una posibilidad más grande ahora como productor. Yo feliz de recibirlos aquí”, considera.

De igual forma, admite que, pese a los éxitos que ha conseguido, sigue sintiendo la presión de escribir temas que superen a los anteriores: “Siempre estoy pensando en el siguiente ‘hit’, no en los que ya tengo, sino en los que vienen. Siempre la presión está ahí, pero es algo que me gusta. Me gustan los retos”.