El día que Paly Duval se sentó al lado de su madre, Consuelo Duval, a ver la serie Felices los 6, estaba nerviosa por las escenas lésbicas que había hecho en la producción.

Pero pronto respiró aliviada, porque la también intérprete de Federica en La Familia P. Luche y Nacaranda en La hora pico, no dejaba de reír con lo que veía en la pantalla. Felices los 6, recién lanzada en Max, cuenta la intersección entre un grupo de amigos poliamorosos y diversos y otro integrados por monógamos heterosexuales.

Paly (Ana y Qué despadre) forma parte del primer grupo encarnando a Patricia, una joven mexicana que se fue a vivir a Argentina, quien es pansexual (atracción sexual y emocional hacia otra persona independiente de su género), pero con predilección hacia el sexo femenino, llegando a tener encuentros amorosos con una amiga.

“Soy sincera: me costó trabajo al principio, pero no por mí, sino por la reacción de la gente que amo; el qué iba a decir mi mamá y mi hermano cuando me vieran en una escena lésbica bastante fuerte a nivel internacional; qué iban a pensar mi pareja, mis amigos”, relata.

“La persona con la que vi por primera vez (la serie) fue con mi mamá y ella estaba cagada de la risa. Toda la parte sexual pasa a segundo plano, las escenas son necesarias y traen picante, eso habla muy bien del director y los escritores. Al principio yo me preguntaba qué iban a pensar de mí y al final era más importante el mensaje, haciendo una representación chingona de lo que se está viendo”, añade.

Paly reflexiona que eso le hizo ver qué tanto se limita la gente, preocupada por lo que piensan y digan los demás. “Sabía que existían (estas relaciones), pero no las conocía a profundidad y cuando me comienzo a meter a ese mundo, me encantó cómo estaba plasmado en la serie. Plantea qué es la normalidad, quién establece las reglas de lo que es y no, hasta qué punto lo que consideramos normal es correcto”, explica.

Felices los 6 tiene en su elenco a Nicolás Furtado, Delfina Chaves, Federico Salles, Malena Sánchez, Juan Sorini y Luciano Mellera, bajo la dirección de Diego Kaplan. Por ahora no hay confirmación de segunda temporada.