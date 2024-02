Con más de tres décadas de recorrido en la música mexicana, Pancho Barraza ha empezado a dejar grabado su apellido en una dinastía, cuyos nuevos integrantes son sus tres hijos, Adrián, Julio y Javier Barraza, que debutan en la música.

Ante la pregunta de los medios sobre cómo se ha adaptado a los nuevos estilos, sobre todo cuando los exponentes de la actualidad incitan mucho a las borracheras en sus videos, el exponente de la música mexicana fue claro.

“De entrada, ellos saben que yo ya no tomo licor, entonces ellos respetan eso y no pasa nada, la música es música y lo que me inviten a hacer es música. Si están en Mazatlán y me invitan a echar unas chelas, les digo ‘no, muchas gracias’, soy el hombre más mandilón del mundo… Es más, ya ni me buscan para eso”, dijo Pancho Barraza.