Pancho López, 25 años de picnic

Pancho López (Ciudad de México, 1972) celebra 25 años de dedicarse al performance con la exposición “El picnic y la sobremesa”, que actualmente se exhibe en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MACC).

El alimento es el eje central de la obra de López, quien se hizo famoso a finales de los 90 e inicio de los 2000 por comer un picnic formal —es decir, con traje, vajilla y platillos elaborados, como chiles en nogada y paella valenciana— en la calle frente a las multitudes de ciudades como la de México (el Zócalo fue clave en su obra), Nueva York y Toronto. Todo surgió de un acto muy personal: a López, una persona con sobrepeso en aquel entonces, no le gustaba que lo vieran comer.

Justo la primera sala de la muestra aborda su etapa del picnic, que consistió en 18 performances por el mundo e incluye obras de arte, en su mayoría ready mades, como la canasta y un muñeco disfrazado como él. El recorrido continúa con la sala de sal, que contiene media tonelada de sal en el suelo y una colección de saleros que han robado el artista y sus amigos a lo largo de un año, porque “la sal está en todos lados, las lágrimas, el sudor, los sabores, las supersticiones”, dice.

El recorrido concluye con “Historias de café”, el proyecto más actual del creador, donde destaca cómo el café y el ritual de su preparación propicia conexiones con personas, incluso cuando no se comparte el mismo idioma (comenzó el proyecto en Finlandia).

“Formar parte de algo siempre me gustó”, declaró López cuando se le cuestionó por qué se decantó por este arte.

Trayectoria

Fue en 1995 cuando el artista comenzó a estudiar el performance, y hoy cumple 25 años de practicarlo. Después de todo este tiempo, López dice que sigue enamorado de este arte.

El creador tiene planes aún relacionados con la comida. Además de llevar esta exposición a Querétaro y Monterrey, seguirá explorando su serie “Historias de café” y trabajará una instalación dedicada al azúcar.

“Todo esto tiene un final lógico que con nadie lo hablé: es interesante cómo el cuerpo se enferma, entonces primero mucho ‘picnic’ y luego la diabetes. Es interesante cómo la enfermedad me terminó dando lo que quería, bajar de peso, pero a qué costo”, reflexiona.

“El picnic y la sobremesa” estará abierta hasta el 30 de agosto en Morelos.