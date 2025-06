Pandora celebra 40 años de éxitos

A la cantante Isabel Lascurain, del grupo Pandora, y entusiasta de la astrología, le realizaron una carta astral la semana pasada, cuando cumplió 66 años (27 de mayo); entonces aprovechó para preguntar qué marcaban los astros hoy, que cumplen 40 años de haber debutado en el programa Siempre en domingo.

“La astróloga me dijo que todo estaba alineado para que tuviéramos éxito; al ver el 2 de junio de 2025, me comentó que los astros están en una posición parecida a la de hace 40 años; me emocionó mucho pensar que hasta astrológicamente está todo a favor de la manera en que vamos a celebrar este aniversario”, expresa.

Para Mayte Lascurain, la verdadera magia de Pandora ha estado en el amor que han puesto en todo lo que han hecho a lo largo de este tiempo. A lo largo del tiempo, las integrantes de Pandora han estado abiertas a experimentar con nuevos sonidos y tendencias. “Musical y vocalmente hemos crecido, por eso cuando nos proponen algo pensamos: ¿lo hacemos? Pues órale, vamos a aventarnos al ruedo”, dice Isabel.

Por eso, cuando planeaban los festejos por sus 40 años como agrupación, no se les hizo descabellada la propuesta de su compañía Sony Music de hacer un popurrí con sus canciones más representativas. Así nació 40 non stop, que será lanzado para arrancar la celebración y estará integrado por los temas “Solo él y yo”, “Cómo te va mi amor”, “Como una mariposa”, “Cuando no estás conmigo” y “No puedo dejar de pensar en ti”.

Mayte reconoce que regrabar estas canciones tuvo su grado de dificultad, porque a lo largo de cuatro décadas las han interpretado con pequeños cambios que las hacían más cómodas o refrescantes para ellas. “Nos llevamos la sorpresa de que el productor Andrés Guardado, ‘Chano’, nos dice ‘tienen que apegarse a como la cantaban hace 40 años’, entonces como ya estoy tan amañada como Isabel, que se sube y se baja de tono y pone la coma donde no es, pues no fue nada fácil, todos pensarán: las Pandora la grabaron en dos minutos, pues no, es con la que más nos tardamos”, explica Mayte.

Fernanda Meade estuvo feliz con este plan, porque le gusta hacer las cosas como lo indican las partituras, pero el resultado final, afirma, es espectacular y les dio otra vida a las canciones. Obviamente sintieron nostalgia. “Nos tocó mucho el alma, fue emotivo y bonito recordar ese tiempo”, expreso Isabel. El viaje a los recuerdos será aún más emotivo, cuando los fans tengan en sus manos el libro que habla de su historia, pero a través de las personas que las han conocido, incluyendo a sus fans más fieles y sus colaboradores.

Pandora 40, que saldrá a la venta en agosto, fue idea del fotógrafo Eduardo Meade, hermano de Fernanda, quien realiza la investigación bibliográfica, videográfica y entrevistas desde hace un año; curiosamente, dice su hermana, no era fan de la agrupación. “Se ha metido en un rollo el pobrecito”, interviene Mayte. “Pero ha hecho un trabajo impecable, en este punto yo creo que él sabe más de Pandora que nosotras, le está quedando algo espectacular”.