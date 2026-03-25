Pandora reconstruye su historia

A cuatro décadas de su formación, Pandora decidió plasmar su historia en el libro 40 años, un recorrido que no solo repasa su trayectoria, sino que retoma capítulos que marcaron su evolución.

Como parte de su historia figura el nombre de Liliana Abaroa, quien se integró al grupo tras la salida de Fernanda Meade y permaneció durante gran parte de la década de los 90, en una etapa clave para la consolidación del trío. “Cuando Liliana se fue de Pandora fue una época muy difícil para todas. Cuando entró, en ningún momento dijo ‘yo soy Pandora desde el principio’”, explicó Mayte Lascurain durante la presentación del libro en el Museo Soumaya.

Aunque Abaroa tuvo un papel relevante para la agrupación, Mayte destacó la cercanía que han construido con Fernanda a lo largo de los años. “Con Liliana me divertí muchísimo… es una hermana; pero Fernanda es hermana de sangre, casi, casi”, agregó.

Proyecto

El libro fue impulsado por Eduardo Meade, hermano de Fernanda, quien explicó que el proyecto se desarrolló en tiempo récord, tras una investigación que buscó reconstruir la historia del grupo con detalle. “Cuando cumplieron 40 años, volví a proponer hacer este libro y lo aceptaron. Normalmente, un proyecto así puede tardar mucho más, pero desde la investigación hasta el ejemplar impreso nos llevó entre ocho y diez meses”, dijo el escritor.

Finalmente, Mayte agradeció a los fans por acompañarlas incondicionalmente durante todo este tiempo, incluso en los momentos más complicados de su carrera. “Yo creo que el ser fan es lo que te mantiene, lo que te sostiene en momentos oscuros, porque claro que los hay. A veces te presentas en un lugar donde hay muy poca gente, pero siempre está ese fan que te escribe y te dice lo que le hiciste sentir”, considera.

El libro 40 años ya se encuentra disponible como parte de las actividades con las que Pandora conmemora su aniversario.