Pandora y Flans... 40 bien vividos

Las integrantes de Pandora cumplen 40 años en el escenario este mes de junio y el grupo Flans se sumará a sus festejos, por lo que entre ambas agrupaciones tienen mucho por celebrar.

Así lo dieron a conocer a los representantes de la prensa ya que para ambos conceptos, adelantan, este 2025 será una experiencia inolvidable.

Pandora, conformado por Isabel y Mayte Lascuráin, además de Fernanda Meade, adelantaron que próximamente lanzarán un libro que nació sin pretensiones, y ahora se convertirá en un texto con un alto valor emocional.

Por su parte Flans, integrado por Irma “Mimí” Hernández e Ilse Olivo, adelantaron que se encuentran en pláticas para una bioserie y revelaron que, luego de tantos años, lanzarán música nueva e inédita.

De las duraderas carreras de ambos conceptos, Ilse enfatizó: “Agradezco que nos haya tocado vivir una época donde nos metieron a baile, clases de canto que aún tomamos, o sea, nos exigían vocalmente y ahora vemos a algunos jóvenes cantantes que no están comprometidos con la carrera”.

Esta reacción se debe a que hasta ellas han visto cómo cantantes no saben ni llevar el playback, mucho menos se espera que canten. “Esta nueva generación —no todos— la veo un poco apática. Me entero de un grupo que le canta a la juventud puro ‘playback’, y no les importa. Por ejemplo, a Flans nos criticaron muchísimo que éramos un grupo de plástico, que no cantábamos, hacíamos cosas para aguantar el ritmo de trabajo y veo que los jóvenes no hacen sacrificios”, reconoció.