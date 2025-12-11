Pandora y Flans brillan en el Masivo

Chiapanecas y chiapanecos vivieron una noche espectacular con el concierto de Pandora y Flans en el Masivo de la Feria Chiapas 2025. Desde el primer acorde, la audiencia se dejó llevar por la nostalgia y la energía que estas dos agrupaciones legendarias siguen transmitiendo con la misma fuerza que en sus mejores años.

Melodías icónicas como “Las mil y una noches”, “No controles” y “¿Cómo te va, mi amor?” envolvieron el recinto, haciéndolo vibrar con cada coro y cada aplauso. La gente disfrutó cómoda y emocionada, viendo de cerca a sus artistas favoritos, esos que marcaron una época dorada en los 80 y que, pese al paso del tiempo, continúan en el gusto del público.

Familias y amigos se reunieron para vivir una velada única y llevarse un bonito recuerdo de la presentación que, sin duda alguna, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la feria.

Cabe destacar que también estuvieron en el escenario el cantante chiapaneco Kike Virrueta y la DJ brasileña Meire Carvalho, para poner el ambiente y animar a todos.