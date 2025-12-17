Pandora y México, muy espirituales

El misticismo de Pandora en Avatar podría compararse de cierta manera con las culturas prehispánicas de México, comenta Sigourney Weaver, una de las protagonistas de Fuego y cenizas.

Justo a Oona Chaplin, presentó en México la tercera película de la saga de James Cameron. “Siento que los mexicanos tendrán una unión especial con la cinta porque ustedes también tienen un mundo espiritual con el Día de Muertos que es tan importante, hay muchas similitudes”, expresó Weaver a su paso por la alfombra de la premier celebrada en un centro comercial de Polanco.

Sobre el filme en el que también actúan Sam Worthington y Zoe Saldana, Oona consideró que la historia se identifica con varias culturas. “Tuvimos influencias de muchas partes del mundo, pero fue muy bonito trabajar la cultura de la tierra, de qué significa la cultura del paisaje de uno mismo, cómo uno crece y se evoluciona”, explica Chaplin, quien en la historia es la nueva líder del Clan del Fuego (Pueblo de la Ceniza).

Para ambas actrices, lo más importante de la cinta es el mensaje: saber cuándo es correcto pelear y cuándo dejar de hacerlo. “En realidad, no estoy de acuerdo con muchos de los personajes, pero son interesantes las preguntas importantes que formula”, dice Weaver, quien interpreta a Kiri (la hija adolescente de 14 años de Jake Sully y Neytiri).

Chaplin señaló que, de alguna manera, James Cameron es muy parecido a su abuelo Charles Chaplin y se demuestra en Avatar: fuego y cenizas, que se estrenará en México este viernes. “Los dos son innovadores que están empujando al límite la tecnología de su tiempo sobrepasandoándose mucho, pero centrados realmente en historias del corazón, de la condición humana, de la familia, de cosas que son muy íntimas; son muy similares. Estoy muy orgullosa de los dos”, declaró.