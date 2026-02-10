Panini dará consejos de pareja

La polémica Karla Panini, conocida por su trayectoria en el entretenimiento y su historia personal con su excompañera Karla Luna, volvió a estar en el "ojo del huracán" tras anunciar que conducirá un nuevo programa dedicado a dar "consejos de amor", lo que provocó una ola de críticas y reacciones encontradas.

Panini confirmó que el proyecto será parte de la programación de La Mejor FM y sera un espacio enfocado en el amor y las relaciones. En cuanto al formato, la propia Karla aseguró que será, "divertido y ligero", con dinámicas para que el público llame, pida consejos y comparta sus opiniones.

Reaccionan en redes

Ante la ola de críticas en redes sociales, muchos usuarios no tardaron en cuestionar que Panini se ponga en un proyecto así, recordando su pasado.

La conductora aseguró sentirse plenamente capaz de hablar sobre sentimientos y relaciones, además de defender la estabilidad de su vida de pareja, que ha sido objeto de fuertes debates.