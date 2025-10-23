Pantalones culotte y botas

Son los diseños predilectos de las mujeres más elegantes de más de 50. Cortos o por debajo de las rodillas, son muy favorecedores para aquellas que buscan un fit sofisticado y auténtico.

Pantalones sastre y botas altas

Elie Saab apuesta por un look con un guiño mob wife para lucir espectacular en la temporada más fría del año. Se trata de pantalones culotte sastre, blazer a la medida a tono y estola de efecto mink. ¿El calzado correcto? Botas altas de tacón ancho y puntera almendrada, un par que podrás hallar en el catálogo de Khaite, Isabel Marant o Ralph Lauren. Lo que confirma que los pumps de siempre quedarán en segundo plano.

De cintura de resorte y botas altas de tacón ancho

Salma Hayek no solo es el referente de estilo para usar vestidos ceñidos que enaltecen su figura de impacto, sino también lo es para llevar pantalones culotte con alta elegancia. La mexicana apostó por un estilismo monocromático que es la respuesta para ir bien vestida en cualquier día de la semana y con un estilo auténtico que te hará destacar con naturalidad.

La actriz se enfundó en una pieza lisa en negro mate con resorte en la cintura, lo llevó con un blazer cropped —la prenda en tendencia para 2025/2026— según marcas como Chanel, Ralph Lauren y Alaïa. Elevó el resultado con botas altas de vinilo de tacón cilíndrico, demostrando que la elegancia puede ser sobria, pero también con una dosis atrevida que marca la diferencia.

Clásicos con botas de estética vaquera

Por milésima vez, la reina Letizia es inspiración para verse elegante de pies a cabeza a los 50. La reina consorte de España cambió sus icónicos vestidos y faldas midi por la sobriedad y sofisticación única de los pantalones de pernera corta. ¿La recomendación?, un diseño clásico con línea marcada. Lo combinó en un atuendo con una blusa de hombros al descubierto sobre una camisa con botones, cinturón delgado y botas de estética vaquera. Intencionalmente (o no) la realeza dio un guiño al look viral de Andy Sachs de The Devil wears Prada, claro, adaptado a sus protocolos de estilo.

Pantalones de lana y botas altas corrugadas

La lista de pantalones en tendencia de otoño-invierno 2025 confirmó que los culotte son la prenda estrella de la temporada y los veremos triunfar en el guardarropa de las mujeres con mayor gusto. Comenzando con Ralph Lauren, bajo su ADN clásico, sobrio y elegante, incluyó en su colección un modelo de lana, de pretina alta y ruedo fluido, lo combinó con un blazer cropped a juego sobre una blusa con lazo, cinturón ancho y botas altas corrugadas. Un estilismo elegante y chic que vale la pena imitar.

De efecto piel y botas altas con punta cuadrada

Por otro lado, el street style tiene la fórmula perfecta para llevar pantalones por debajo de las rodillas como toda una experta. Al igual que la celebridades, la mejor opción para estilizarlos (sin fallar). Solo necesitas unos culottes de efecto de piel en color marrón, un suéter de lana y botas de ante de puntera cuadrada a tono y así tendrás el uniforme acogedor para lucir increíble tanto en un paseo por la calle como en un compromiso importante.