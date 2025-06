Pantalones que están de moda en verano 2025

Después del auge de la silueta ajustada, el regreso de los wide leg era solo cuestión de tiempo. Tienen todo para convertirse en tus favoritos y conquistar más de un look infalible.

Pantalones utilitarios a la cintura y sandalias de tacón

Cargada de un aire utilitario, estos pantalones wide leg fusionan estilo y funcionalidad, inspirados en la estética militar moderna y en tonos claros como arena y amarillo mantequilla que aportan luminosidad. Su corte holgado se adapta a la vida urbana y facilita la transición del día a la noche según cómo los estilices. Ajustados a la cintura y con pinzas, no sacrifican confort ni versatilidad. Combinados con sandalias de tacón con tachuelas metálicas, te convertirás en la mejor vestida de cualquier acera.

De pernera ancha y con zapatos de tacón grueso

En cuanto a los tejidos que mejor acompañan este corte de gran amplitud, la mezclilla se posiciona como su mejor aliada, consolidándose como máximo estandarte del estilo veraniego. Bajo esta premisa, el diseño de talle alto, ceñido hasta la cadera para definir la silueta y con una caída relajada, no solo resulta especialmente cómodo, sino también muy favorecedor. Su efecto visual de alargar las piernas se potencia aún más al combinarse con zapatos de tacón grueso y punta en triángulo que se asoma por debajo del ruedo.

De pernera amplia y con tacones clásicos

Dejando atrás los estilismos urbanos, la inclinación por un estilo elegante y funcional para llevar desde la oficina a una comida casual con familia se encuentra en los pantalones wide leg de pernera XL en tejido de seda, la alternativa a todo modelo flare o recto. Una propuesta modesta y elegante que podrás recrear en menos de diez minutos al sumar unos zapatos clásicos de tacón, una camisa de vestir estampada y el siempre eficaz cinturón delgado.

Pantalones sastre y zapatos de plataforma

Los pantalones de silueta amplia no generan desproporción; al contrario, su estructura —como una columna que se ensancha suavemente desde la cadera hasta el suelo— ayuda a crear una figura más alta y estilizada. El corte a la cintura refuerza este efecto, logrando siempre un look bien vestido, incluso cuando no se dedica demasiado esfuerzo al estilismo. Según las propuestas vistas en pasarela, la combinación ideal incluye un blazer de confección impecable y calzado de tacón con plataforma.

Pantalones wide leg de tiro midi y zapatos de tacón

Las camisetas son esenciales en verano para crear todo tipo de estilismos. Funcionan como la base perfecta para equilibrar looks formales y sencillos, dejando espacio para jugar con accesorios sin perder elegancia. Los pantalones wide leg de tiro medio, con pinzas frontales y caída fluida que cubre el calzado —ya sean sandalias de tacón o zapatos de punta afilada— complementan este estilo. Añadir un cinturón de cadenas le da un toque atemporal y boho, ideal para la sofisticación de la temporada.