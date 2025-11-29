Panteón celebra 30 años de música

Con un mensaje contundente dirigido hacia el gobierno federal por su falta de postura con el tema del genocidio en Palestina, Panteón Rococó festejó tres décadas de música, identidad y resistencia en el estadio GNP, parte de su gira Generación del 95, Sonido Rococó.

Aunque la banda se ha caracterizado por siempre cargar consigo un discurso social, desde su nacimiento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hasta causas sociales como los movimientos estudiantiles de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, esta vez alzó la voz por justicia en México y un alto al genocidio en Palestina.

Pronunciamiento

“78 años de genocidio, años, décadas de apartheid, de ocupación ilegal, de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Exigimos alto al genocidio. Mira la ocupación ilegal de las tierras árabes, desmantelamiento de los muros de ‘apartheid’ y de anexión, derecho al retorno y derechos plenos para todos los árabes palestinos que viven en lo que hoy se llama a Israel y se inventó en 1948. Desde el Comité Nacional Palestino nos convocan a unirnos al movimiento de boicot, de subversión y sanciones. Al gobierno mexicano le exigimos el pago militar, cumplimiento del tratado comercial y sanciones desde la ONU. Pero todos y todas nosotras somos los responsables de detener el horror que ha vivido el pueblo palestino durante más de 78 años. Y en nuestras redes intentamos solidaridad económico y político, boicot académico, cultural, deportivo y económico estratégico. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva México libre!”, gritó una mujer del Comité Nacional Palestino, mientras Dr. Shenka y Lengualerta sostenían una bandera del país de medio oriente.

El momento fue coronado con la interpretación de dos temas; primero con “Caminemos juntos”, que Panteón Rococó interpretó junto a uno de sus invitados especiales, el rapero Lengualerta mientras los visuales mostraron una bandera de Palestina que contrastada con un paisaje destruido por la guerra y flores a manera de ofrenda.

El concierto de una de las bandas más queridas de México, surgida de la Prepa 9 de la UNAM, prometía ser una noche de nostalgia y mucho mucho ska y rock, además de recordar que lleva consigo un reflector sociocultural, las cicatrices y esperanzas de varios de los muchos Méxicos existentes.

Invitados especiales

La noche del jueves, alrededor de las 21:45 horas, Dr. Shenka y compañía ofrecieron un espectáculo de energía desbordante, plagado de historias personales y colectivas, que los han conducido a permanecer tres décadas en el gusto del público.

El concierto comenzó con un estallido y la interpretación de viejas conocidas “Punk-O”, “Asesinos”, “Estrella roja”, “Ciudad de la esperanza”, “Noventa segundos”, “No te se” y “Dime”, con la que encendieron al público, el cual llegó a llenar el estadio, justo como lo hicieron en 2021 en el entonces Foro Sol.

La música no cesó por dos horas y media, y aunque las letras de la banda abordan con cierta regularidad temas de denuncia social, lo hacen con un ritmo de ska, lo cual es bailable, desde sus inicios tocando en fiestas y mítines estudiantiles, la agrupación forjó un sonido que se caracteriza por ser el corazón del activismo juvenil.

“Es muy grato tenerlos que aquí celebrando 30 años desde que nos volvamos las clases en la prepa, muchos encontraron a su pareja y mucha gente está celebrando su primer concierto, así que bienvenidas las nuevas generaciones”, dijo Dr., Shenka quien presentó a sus primeros invitados de la noche Amilcar Nadal y Lengualerta para cantar “Triste realidad”.

El festejo continuó con “Cha cha love”, “El último ska” y una de las favoritas de los seguidores “Toloache pa’ mi negra” y “Vendedora de caricias”, que interpretaron con Pascual Reyes de San Pascualito Rey a quien Shenka dejó cantar casi en su totalidad toda la pieza, quizás para que el vocalista no se esforzará de más, cuidando su salud por el episodio cardíaco que sufrió a mediados del año.