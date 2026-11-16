Panteón Rococó se pone en pausa

Panteón Rococó se despedirá de los escenarios el 26 de diciembre, cuando cierre su gira XXX Aniversario: Generación 95 en el Estadio GNP.

Después de tres décadas de conciertos, los músicos decidieron tomarse un descanso sin fecha definitiva de regreso, aunque esperan que dure alrededor de un año.

La salud de Dr. Shenka, quien sufrió un infarto, influyó en la decisión. El vocalista recordó que, durante sus presentaciones anteriores en el mismo estadio, los médicos le aconsejaron detenerse, pero él se resistió: "Hay sesenta mil personas ahí afuera que están esperando y yo no puedo hacer esto".

Momentos complicados

Uno de sus compañeros reconoció la tensión de aquellos momentos: "Estuvimos a nada de no salir a dar el concierto". Shenka contó que ha recuperado funcionalidad con tratamiento médico y ahora dispone de una silla en el escenario como medida de precaución.

Pero el receso también servirá para atender el desgaste acumulado. "Necesitamos sentarnos a ver bien todo lo logrado, todo lo sembrado", explicó uno de los integrantes. Felipe añadió: "A veces se nos olvida mirarnos como seres humanos", al hablar de la vida lejos de los reflectores.

Para su última fecha prepara cambios en el repertorio, con canciones de sus 30 años de historia. "Hoy no se trata de invitados grandes, se trata de complacernos y que todo se trate tan solo de Panteón Rococó y su público", dijo Shenka.

Además, revisan grabaciones de conciertos anteriores para un futuro disco en vivo y trabajan en un documental sobre su trayectoria.