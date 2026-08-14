Paola Dalay y José Eduardo, en crisis

Paola Dalay dijo que quiere que José Eduardo Derbez, el padre de su hija Tessa, regrese a México para que ambos hablen con la prensa sobre la situación actual de su relación, luego de que desde hace días circulan versiones de que estarían separados.

Dalay no desmintió dichas versiones, y advirtió que se hablará pronto del asunto. “Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”, dijo.

Confesó que se siente tranquila y confió en que las cosas se puedan arreglar, reconoció que las crisis en las parejas son normales. “Van a haber días buenos, días malos, pero todo se arregla, todo se resuelve, todo se habla; tenemos que estar juntos para poder hablar”, reiteró. Expresó que su relación con Victoria Ruffo, su suegra es buena, y confesó que le sorprendieron las declaraciones que dio recientemente, según las cuales su relación no era muy cercana.

Puntos en común

Paola compartió que, si ella y José Eduardo se separaran, tienen muy claro que deben seguir bien por su hija de dos años. “Si en algún momento nos llegamos a separar, tenemos claro que nuestra hija es lo principal y que tenemos que estar bien por ella y creo que realmente, si en algún momento nos separáramos José Eduardo y yo podríamos llevarnos muy bien”, aseveró.

La influencer descarta que la diferencia de edad entre ellos sea un problema, incluso admitió que ese es “el menor de los problemas”; Paola es menor que José Eduardo 10 años. Lo que sí dejó claro es que entre ellos no ha habido ninguna infidelidad. “Eso sí lo puedo desmentir completamente son rumores chismes falsos, falsísimos”, externó.

Además, lamentó que se hayan involucrado a otras personas que no tienen nada que ver con la situación. “Han involucrado a terceras personas y están afectando muchísimo, eso sí me da coraje porque no ha pasado (la infidelidad), los dos tenemos un compromiso muy claro y los dos siempre nos hemos respetado y nos hemos portado bastante bien y siempre hemos hablado las cosas. ‘Cuernos’ no ha habido aquí”, finalizó.