Paola Durante, Shanik Berman y Araceli Ordaz, “Gomita”, abordaron temas personales, momento que aprovechó la periodista para cuestionar a la modelo sobre Paco Stanley.

Durante la conversación, Berman le preguntó a Durante si estaba convencida de que Mario Bezares “no puso” al comediante, y entonces la modelo hizo una fuerte confesión. “No. No fue así. Yo entrevisté a Jorge, el chofer, y me dijo que a él le dijeron ‘o pones a Mario o te vas adentro’”, dijo tajante.

Paola compartió que el chofer estaba en shock tras el atentado. “A él le dijeron ‘pon a Mario, y si no pones a Mario, te vas adentro’. Y le dijeron a Jorge Gil ‘si no pones a Mario, te vas adentro’. Y Jorge Gil nos puso”, destacó.

La exedecán señaló que Jorge Gil no ha dado la cara desde que el caso nuevamente se volvió tema de interés. Además, afirma que todos los que fueron detenidos son inocentes, tal y como quedó demostrado por las autoridades. “Todos los que estuvimos ahí fuimos inocentes. No tengo ninguna duda de Mario. Yo me alejé de él en un momento, y yo le pedí una disculpa porque me alejé”, explicó Paola Durante.

A pesar de que tenía claro que era inocente, debido a toda la información que se hizo pública, Paola reveló que en algún momento dudó de Bezares, pero ahora está segura de que él no tuvo nada que ver.