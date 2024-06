Paola Durante boicotea serie

El caso del asesinato de Paco Stanley está más vivo que nunca, no solo están por cumplirse 25 años de lo sucedido, sino que el lanzamiento de ¿Quién lo mató? ha vuelto a poner sobre la mesa el asunto y a los involucrados, entre ellos a la exedecán Paola Durante.

Durante, interpretada por Belinda en la miniserie de Prime Video, estuvo dos años encarcelada y quedó en libertad por falta de pruebas, cuando se lanzó el tráiler reaccionó molesta porque asegura, no la buscaron para platicar sobre el asunto, la misma reacción tuvieron Mario Bezares y Brenda, su esposa.

“Me da mucho coraje que no nos hayan hablado. Me enteré de muchas cosas que hicieron en la serie y que me dolieron mucho. Dije ‘hacer algo sin autorización, algo doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso’… Sí me dolió”, reveló a Ventaneando.

Sin embargo, ha cambiado de opinión y contará su verdad a través de su canal de Youtube ¿Quién es Paola?, que acaba de abrir. La vida de Paola Durante cambió al quedar en libertad tras ser acusada falsamente del asesinato de Paco Stanley, no solo modificó para siempre su físico, sino que quería estar alejada del pasado que ahora regresa de nuevo y que ha decidido tomar el toro por los cuernos.

Paola, quien ya no luce desde hace años la rubia cabellera que la caracterizó cuando trabajó con Paco Stanley, negó la versión que Jorge Gil, conductor de Una tras otra, expone en su libro sobre el día que ella lo fue a visitar el hospital tras recibir un balazo en el pie. Asegura que nunca le preguntó sobre qué sabía de la muerte de Stanley, pero lo que sí pasó fue que Jorge amenazó a Mario cuando ella estaba con Bezares en una audiencia.

“Estábamos Mario y yo en la rejilla, estaban los abogados y el juez por allá, y veo acercarse a Jorge Gil y le dice a Mario ‘no te las vas a acabar, te voy a hundir, de aquí no vas a salir’”, cuenta. “Cuando vi el capítulo dije ‘¿cómo?’”. A pesar de que en la serie muestran al personaje de Gil como un tonto, ella tiene sus dudas, pues en la vida real se portó altanero con Bezares.

Paola Durante niega que tuviera poder de decisión para escoger su vestuario, tal y como se muestra en la serie ¿Quién lo mató? Recuerda que de ninguna manera era “la consentida de Paco”, ni tampoco un sex symbol, y señala que a una de las edecanes fue despedida por Stanley cuando este se enteró de que estaba embarazada.

Paola Durante irá revelando cada semana más detalles de lo que ocurrió en torno al presentador y a su polémico asesinato.